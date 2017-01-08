Джокович прервал 28-матчевую победную серию Маррея и взял титул в Дохе

Маррей блестяще провел вторую половину прошлого года и сместил Джоковича с первой строчки мирового рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. Более того, беспроигрышная серия британца с учетом турнира в Дохе достигла 28 матчей. Продлить ее не удалось: в напряженном поединке, который продолжался почти 3 часа, верх взял Джокович — 6:3, 5:7, 6:4.

"Безусловно, это один из лучших способов начать год. После спасения пяти матчболов во вчерашнем полуфинале сегодня в финале уже у меня было три или четыре матчбола во втором сете, а Маррей их отыграл. И я подумал: "Вау! Надеюсь, не пришел срок отдавать долги?" Играя с Энди до последнего удара по мячу нельзя быть ни в чем уверенным, так что сыграть три сета за три часа — это совсем не странно для нас.

Физически это был очень сложный матч. Нам обоим нужно время, чтобы восстановиться и подготовиться к Открытому чемпионату Австралии. Для меня эта победа очень важна, потому что в последние три месяца 2016 года я не чувствовал себя уверенно на корте. Не было стабильности. А начать год с победы в матче над первой ракеткой мира и твоим самым главным соперником — это мечта", — приводит слова Джоковича ESPN.

Маррей прокомментировал свое первое поражение за несколько месяцев так: "Это тяжелый проигрыш, но подобный матч и отличное начало сезона. Мне кажется, мы показали теннис высокого уровня. Некоторые розыгрыши были физические просто выматывающими. Теперь я с нетерпением жду Australian Open".

Qatar ExxonMobil Open-2017. Финал:

Энди Маррей (Великобритания) — Новак Джокович (Сербия) 3:6 7:5 4:6

50 из 84 = 60% Попадание первой подачи 79 из 110 = 72%

39 из 50 = 78% Выигрыш первой подачи 54 из 79 = 68%

16 из 34 = 47% Выигрыш второй подачи 19 из 31 = 61%

8 Эйсы 2

4 Двойные ошибки 3

37 из 110 = 34% Очки, выигранные на приеме 29 из 84 = 35%

2 из 7 = 29% Реализация брейк-пойнтов 3 из 4 = 75%

92 Все выигранные очки 102

Продолжительность — 2 часа 54 минуты.

7 января. Доха. "Халифа Интернешнл Теннис Комплекс". Центральный корт (покрытие — хард).