Джокович на личном самолете подвез российского теннисиста на матч против сербов

"Даниил Медведев присоединился к сборной России в сербском Нише, где пройдет матч Мировой группы розыгрыша Кубка Дэвиса Сербия — Россия. Прилетел он в Ниш вместе… с Новаком Джоковичем на его личном самолете", — говорится в сообщении.

Матч 1/8 финала Кубка Дэвиса Сербия — Россия пройдет с 3 по 5 февраля. За россиян сыграют Андрей Кузнецов (45-я ракетка мира), Константин Кравчук (88), Карен Хачанов (52) и Даниил Медведев (63), в составе сербов — Новак Джокович (2), Душан Лайович (94), Виктор Троицки (35) и Ненад Зимонич в роли играющего капитана.