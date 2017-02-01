Джокович на личном самолете подвез российского теннисиста на матч против сербов

rus.DELFI.lv
среда, 1 февраля 2017 г. 12:24
Один из лучших теннисистов современности серб Новак Джокович доставил на личном самолете российского теннисиста Даниила Медведева к месту проведения матча Кубка Дэвиса в сербском Нише, сообщает аккаунт Федерации тенниса России (ФТР) в Facebook.
© Facebook nuotr.

"Даниил Медведев присоединился к сборной России в сербском Нише, где пройдет матч Мировой группы розыгрыша Кубка Дэвиса Сербия — Россия. Прилетел он в Ниш вместе… с Новаком Джоковичем на его личном самолете", — говорится в сообщении.

Матч 1/8 финала Кубка Дэвиса Сербия — Россия пройдет с 3 по 5 февраля. За россиян сыграют Андрей Кузнецов (45-я ракетка мира), Константин Кравчук (88), Карен Хачанов (52) и Даниил Медведев (63), в составе сербов — Новак Джокович (2), Душан Лайович (94), Виктор Троицки (35) и Ненад Зимонич в роли играющего капитана.

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