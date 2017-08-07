Двукратный победитель "Тур де Франс" Контадор в сентябре завершит карьеру

rus.DELFI.lv
понедельник, 7 августа 2017 г. 19:10
Двукратный победитель престижнейшей веломногодневки "Тур де Франс" Альберто Контадор объявил о скором завершении карьеры. Последней гонкой для титулованного испанца станет заключительный Гран-тур в сезоне — знаменитая "Вуэльта".
Aberto Contadoras
© AP/Scanpix

Хотя Контадор провалил "Тур де Франс 2017", заняв лишь девятое место в общем зачете, генеральный менеджер Trek-Segafredo Лука Гуэрчилена посчитал нужным сохранить испанца в команде и предложил ему новый контракт. Но Контадор отказался.

Сегодня титулованный испанец сообщил, что завершит карьеру после "Вуэльты", которая пройдет с 19 августа по 10 сентября. Хочу сообщить о двух вещах. Первое — я еду "Вуэльту". Второе — это моя последняя гонка в статусе профессионала. Я говорю об этом без печали, это взвешенное решение. Думаю, домашняя гонка — это лучший способ завершить карьеру. Я с нетерпением жду ее старта".

Контадор — один из наиболее успешных велогонщиков своего поколения. За свою карьеру он по три раза выигрывал каждый из Гран-туров: "Тур де Франс" (2007, 2009, 2010), "Джиро д'Италия" (2008, 2011, 2015) и "Вуэльту" (2008, 2012, 2014). Впрочем, из-за допингового скандала победы на Туре-2010 и Джиро-2011 у него были отобраны.

Помимо девятого места на "Тур де Франс", в нынешнем сезоне Контадор занимал вторые места на трех престижных весенних многодневках: "Париж — Ницца", "Тур Каталонии" и "Тур Страны Басков". Бельгийскую велоконюшню Trek-Segafredo испанец представляет с осени 2016 года. До этого он пять лет выступал за российскую команду Tinkoff.

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Двукратный победитель "Тур де Франс" Контадор в сентябре завершит карьеру

Aberto Contadoras
Двукратный победитель престижнейшей веломногодневки "Тур де Франс" Альберто Контадор объявил о скором завершении карьеры. Последней гонкой для титулованного испанца станет заключительный Гран-тур в сезоне — знаменитая "Вуэльта".

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