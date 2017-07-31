Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева ждет второго ребенка

В своем Twitter Канделаки сначала написала, что второй ребенок появился в семье шахматиста Сергея Карякина. Потом Тина решила по секрету всему свету рассказать о беременности Исинбаевой.

Первый ребенок Елены Исинбаевой и копьеметателя Никиты Петинова появился на свет в июне 2014 года. Девочку назвали Евой. В конце года счастливые родители сыграли свадьбу.

Исинбаева выиграла золото на Олимпийских играх 2004 года в Афинах и в 2008 году в Пекине, на Играх 2012 года в Лондоне заняла третье место, а в 2016 году не смогла принять участие в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро из-за отстранения всей сборной России по легкой атлетике из-за допингового скандала.