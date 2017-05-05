Две драки, 92 минуты штрафа, "Рейнджерс" сравнивает счет в серии

В четвертом матче серии плей-офф розыгрыша Кубка Стэнли "Нью-Йорк Рейнджерс" дома переиграл "Оттаву Сенаторс" и сравнял счет в противостоянии.

"Рейнджерс" довольно уверенно переигрывал "сенаторов" на своем льду, забросив к середине заключительного периода четыре безответных шайбы (две на счету Оскара Линдберга). Кайл Туррис из "Оттавы" отыграл одну шайбу на 54-й минуте и в оставшееся до финальной сирены время команды принялись выяснять отношения с помощью кулаков.

Сначала краги сбросили защитники Брендан Смит ("Рейнджерс") и Дион Фанеф ("Оттава").

А на последней минуте поединка произошло сразу несколько стычек, в результате чего команды в общей сложности набрали в этом матче 92 минуты штрафа (56 у "Сенаторз", 36 — у "Рейнджерс").

Результат игры больше не изменился, "Рейнджерс" выиграл 4:1 и сравнял счет в серии (2-2).

Кубок Стэнли-2016/17. 1/4 финала (4-й матч):

Нью-Йорк Рейнджерс — Оттава Сенаторс 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

1:0 — Холден (Хейз) — 14:04 (5x5)

2:0 — Линдберг (Грабнер, Глэсс) — 22:01 (5x5)

3:0 — Линдберг (Миллер, Глэсс) — 35:54 (5x5)

4:0 — Крайдер (Макдона, Степан) — 50:45 (5x4)

4:1 — Туррис (Смит, Харпур) — 53:34 (5x5).

Счет в серии: 2-2.