Два российских медалиста Игр-2008 в Пекине признались в употреблении допинга

Российские легкоатлеты Инга Абитова, Анастасия Капачинская и Денис Алексеев получили четырехлетние дисквалификации после признания в употреблении допинга, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Нельзя сказать, что это было добровольным признанием, поскольку после перепроверки допинг-проб упомянутых спортсменов и Игр-2008 в Пекине были обнаружены запрещенные вещества. Все их олимпийские результаты были сразу аннулированы.

У всех троих в анализах был обнаружен запрещенный Всемирным антидопинговым агентством (WADA) препарат туринабол, а у Капачинской еще и станозолол.

Чемпионка Европы в беге на 10 км Инга Абитова на пекинской Олимпиаде показала шестой результат, тогда как Денис Алексеев завоевал бронзу в мужской эстафете 4×400 м, а Анастасия Капачинская стала второй в аналогичной дисциплине у женщин. Командных наград были лишены все участники эстафет.

Срок дисквалификации Алексеева и Абитовой истечет в 2018 году, Капачинской — в 2020-м.