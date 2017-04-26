Два лучших бомбардира США не поедут на чемпионат мира в Кельн

Сборной США придется обойтись на предстоящем мировом первенстве по хоккею в Кельне без своих лучших бомбардиров — Патрика Кэйна и Остина Мэттьюса.

Оба хоккеиста уже завершили выступление со своими командами в нынешнем сезоне: "Чикаго" Кэйна сенсационно не выиграл ни одного матча в первом раунде плей-офф у "Нэшвилла", а "Торонто" Мэттьюса уступил в шести играх победителю регулярного чемпионата "Вашингтону".

28-летний Патрик Кэйн по итогам регулярного чемпионата НХЛ Кэйн стал третьим бомбардиром лиги, набрав 89 (34+55) очков в 82 матчах, а в четырех играх плей-офф заработал еще 2 (1+1) балла.

19-летний талант Остон Мэттьюс в своем дебютном сезоне в НХЛ забросил 40(!) шайб и поделили 2-е место в списке снайперов с россиянином Кучеровым, уступив только Сидни Кросби (44). Всего за "регулярку" Остон набрал 69 очков и замкнул двадцатку лучших бомбардиров турнира, а в плей-офф набрал еще 5 (4+1) очков в шести встречах.

Оба хоккеиста объяснил свое нежелание ехать на ЧМ-2017 усталостью от длинного сезона.