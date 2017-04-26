Два лучших бомбардира США не поедут на чемпионат мира в Кельн

rus.DELFI.lv
среда, 26 апреля 2017 г. 17:15
Сборной США придется обойтись на предстоящем мировом первенстве по хоккею в Кельне без своих лучших бомбардиров — Патрика Кэйна и Остина Мэттьюса.
© AP / Scanpix

Оба хоккеиста уже завершили выступление со своими командами в нынешнем сезоне: "Чикаго" Кэйна сенсационно не выиграл ни одного матча в первом раунде плей-офф у "Нэшвилла", а "Торонто" Мэттьюса уступил в шести играх победителю регулярного чемпионата "Вашингтону".

28-летний Патрик Кэйн по итогам регулярного чемпионата НХЛ Кэйн стал третьим бомбардиром лиги, набрав 89 (34+55) очков в 82 матчах, а в четырех играх плей-офф заработал еще 2 (1+1) балла.

19-летний талант Остон Мэттьюс в своем дебютном сезоне в НХЛ забросил 40(!) шайб и поделили 2-е место в списке снайперов с россиянином Кучеровым, уступив только Сидни Кросби (44). Всего за "регулярку" Остон набрал 69 очков и замкнул двадцатку лучших бомбардиров турнира, а в плей-офф набрал еще 5 (4+1) очков в шести встречах.

Оба хоккеиста объяснил свое нежелание ехать на ЧМ-2017 усталостью от длинного сезона.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Спорт в мире

Соперник Емельяненко пообещал купить россиянину водки после победы

Соперник Емельяненко пообещал купить россиянину водки после победы
Будущий соперник российского бойца ММА Федора Емельяненко американец Мэтт Митрион рассказал, что сделает с гонораром после победы над "Последним Императором".

Два лучших бомбардира США не поедут на чемпионат мира в Кельн

Два лучших бомбардира США не поедут на чемпионат мира в Кельн
Сборной США придется обойтись на предстоящем мировом первенстве по хоккею в Кельне без своих лучших бомбардиров — Патрика Кэйна и Остина Мэттьюса.

В Боливии вратарь забил гол ударом от ворот

В Боливии вратарь забил гол ударом от ворот
Любопытный момент приключился в матче 12 тура чемпионата Боливии по футболу. В самом конце встречи голкипер "Боливара" Матиас Дитуро забил мяч в ворота "Сан-Хосе" ударом из своей штрафной площади.

У этой девушки-судьи есть чему поучиться арбитрам сильного пола

У этой девушки-судьи есть чему поучиться арбитрам сильного пола
Девушка-судья, обслуживавшая матч юношеского женского футбольного чемпионата штата Айова (США), проявила отличную реакцию и великолепную растяжку, передает ABC News.

ЦСКА и "Фенербахче" первыми вышли в "Финал четырех" Евролиги

ЦСКА и Фенербахче первыми вышли в Финал четырех Евролиги
Московский ЦСКА и стамбульский "Фенербахче" досрочно стали первыми участниками главного клубного турнира в европейском баскетболе — "Финала четырех" Евролиги.
Facebook друзья
Rambler's Top100