Дуэль взглядов перед боем Энтони Джошуа — Владимир Кличко

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rus.DELFI.lv
пятница, 28 апреля 2017 г. 14:08
В Лондоне прошла пресс-конференция перед намеченным на поздний вечер 29 апреля боем между чемпионом мира по версии IBF в супертяжелой весовой категории британцем Энтони Джошуа и экс-чемпионом в этом весе Владимиром Кличко (Украина).
© AFP / Scanpix

Накануне боя Кличко-младший и Энтони Джошуа провели открытую тренировку, а также сошлись на традиционной дуэли взглядов.

27-летний Энтони Джошуа провел на профессиональном ринге 18 боев и все выиграл нокаутом. У Владимира Кличко за спиной 68 боев, 64 победы (53 — нокаутом) и 4 поражения. Последнее 41-летний украинец потерпел 28 ноября 2015 года от Тайсона Фьюри и лишился в результате всех своих титулов. Завтра на кону боя будет стоять принадлежащий Джошуа пояс IBF и вакантный титул по версии WBA.

Поединок состоится на стадионе "Уэмбли", продано 90 000 билетов.

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Дуэль взглядов перед боем Энтони Джошуа — Владимир Кличко (1)

Дуэль взглядов перед боем Энтони Джошуа — Владимир Кличко
В Лондоне прошла пресс-конференция перед намеченным на поздний вечер 29 апреля боем между чемпионом мира по версии IBF в супертяжелой весовой категории британцем Энтони Джошуа и экс-чемпионом в этом весе Владимиром Кличко (Украина).

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