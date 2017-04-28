Дуэль взглядов перед боем Энтони Джошуа — Владимир Кличко

Накануне боя Кличко-младший и Энтони Джошуа провели открытую тренировку, а также сошлись на традиционной дуэли взглядов.

27-летний Энтони Джошуа провел на профессиональном ринге 18 боев и все выиграл нокаутом. У Владимира Кличко за спиной 68 боев, 64 победы (53 — нокаутом) и 4 поражения. Последнее 41-летний украинец потерпел 28 ноября 2015 года от Тайсона Фьюри и лишился в результате всех своих титулов. Завтра на кону боя будет стоять принадлежащий Джошуа пояс IBF и вакантный титул по версии WBA.

Поединок состоится на стадионе "Уэмбли", продано 90 000 билетов.