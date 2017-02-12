Дубль Мане "шпорам" прервал неудачи "Ливерпуля" и 2000 очков "МЮ" в АПЛ

rus.DELFI.lv
воскресенье, 12 февраля 2017 г. 12:12
В субботу состоялись первые матчи 25-го тура чемпионата Англии по футболу. Центральный матч прошел в Ливерпуле, где на стадионе "Энфилд" команда Юргена Клоппа принимала лондонский "Тоттенхэм".
© Reuters / Scanpix

"Ливерпуль", который не знал побед в чемпионате с начала года (3 ничьи и 2 поражения), потерял место в тройке лидеров и в поединке с "Тоттенхэмом" обязан был доказать, что команду Клоппа пока еще рано сбрасывать со счетом. Мерсисайдцам это с блеском удалось. Они заслуженно победили — 2:0, а оба гола у них Садьо Мане.

Победа "Ливерпулю" не позволила еще вернуться в тройку, но с другой стороны, не позволила уйти вперед "шпорам", которых теперь по очкам догнал "Арсенал". "Канониры" сумели одолеть дома "Халл" — 2:0.

К лидерам подтянулся и "Манчестер Юнайтед". Подопечные Жозе Моуринью тоже забили сегодня два мяча "Уотфорду", набрали 48 очков и замыкают шестерку команд, которая, по всей видимости, и разыграет в этом сезоне призовые места.

Заодно "Манчестер Юнайтед" сегодня стал первым клубом в истории премьер-лиги с момента ее образования в 1992 году, которому удалось достичь отметки в 2000 набранных очков.

Чемпионат Англии (25-й тур)

Арсенал — Халл 2:0 (1:0)
Голы: Санчес (34, 90+3-пен.)

Арсенал: Чех, Бельерин, Мустафи, Косьельни, Гиббс, Окслейд-Чемберлен (Перес, 82), Коклен, Уолкотт (Эль-Ненни, 69), Озил, Ивоби (Уэлбек, 82), Санчес.

Удаление: Клукас (Х, 90+1).

Сток Сити — Кристал Пэлас 1:0 (0:0)
Гол: Аллен (67)

Манчестер Юнайтед — Уотфорд 2:0 (1:0)
Голы: Мата (32), Марсьяль (60)

МЮ: Де Хеа, Валенсия, Байи, Смоллинг, Блинд, Эррера, Погба, Мата (Феллайни, 72), Мхитарян (Лингард, 89), Марсьяль (Рэшфорд, 81), Ибрагимович.

Вест Хэм — Вест Бромвич 2:2 (0:1)
Голы: Фегули (63), Лансини (86) — Шадли (6), Маколи (90+4)

Сандерленд — Саутгемптон 0:4 (0:2)
Голы: Габбьядини (30, 45), Денайер (88-авт.), Лонг (90+2)

Мидлсбро — Эвертон 0:0

Ливерпуль — Тоттенхэм 2:0 (2:0)
Голы: Мане (16, 18)

Ливерпуль: Миньоле, Клайн, Матип, Лейва (Клаван, 82), Милнер, Лаллана, Хендерсон, Вейналдум, Мане (Александер-Арнолд, 90), Фирмино, Коутиньо (Джан, 77).

Тоттенхэм: Льорис, Уокер, Алдервейрелд, Дайер, Дэвис, Дембеле (Сиссоко, 77), Ваньяма, Эриксен (Уинкс, 68), Алли, Сон Хын Мин (Янссен, 82), Кейн.

Предупреждения: Сон Хын Мин (28), Хендерсон (53), Матип (56), Кейн (67), Милнер (68), Уинкс (71), Дайер (78), Алдервейрелд (83).

1 Челси 24 59
2 Тоттенхэм 25 50
3 Арсенал 25 50
4 Ливерпуль 25 49
5 Ман Сити 24 49
6 Ман Юнайтед 25 48
7 Эвертон 25 41
8 Вест Бромвич 25 37
9 Сток Сити 25 32
10 Вест Хэм 25 32
11 Саутгемптон 25 30
12 Уотфорд 25 30
13 Бернли 24 29
14 Борнмут 24 26
15 Мидлсбро 25 22
16 Лестер Сити 24 21
17 Суонси Сити 24 21
18 Халл Сити 25 20
19 Кристал Пэлас 25 19
20 Сандерленд 25 19

Бомбардиры: Санчес (Арсенал) — 17, Лукаку (Эвертон) — 16, Коста (Челси), Ибрагимович (МЮ) — по 15…

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Дубль Мане шпорам прервал неудачи Ливерпуля и 2000 очков МЮ в АПЛ
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