Дубль Анисимова помог "Чикаго" отыграться с "Баффало"

rus.DELFI.lv
пятница, 6 января 2017 г. 13:17
В регулярном чемпионате НХЛ прошел очередной игровой день, завершившийся волевой победой лидера Западной конференции "Чикаго" и поражением лидера "Востока" "Коламбуса".
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"Чикаго Блэкхоукс" на своем льду принимал аутсайдера Восточной конференции "Баффало Сэйбрз". Команда Земгуса Гиргенсона трижды вела в счете, но хозяева неизменно сравнивали результат. В том числе благодаря дублю россиянина Артема Анисимова, чья вторая шайба в матче позволила "ястребам" перевести игру в овертайм за две минут до сирены.

Когда же начался этот овертайм, "Чикаго" потребовалось всего 56 секунд чтобы оформить победу — 4:3. Решающий бросок нанес Патрик Кейн.

Латвийский форвард "Баффало" Земгус Гиргенсонс не может занести себе в актив этот матч, поскольку заработал негативный показатель "-2" за 15,5 минут игрового времени (свою первую шайбу Анисимов забросил броском из-под Гиргенсона).

"Вашингтон Кэпиталз" дома разгромил неожиданного лидера сезона "Коламбус Блю Джекетс" — 5:0. "Жакеты" до этой игры одержали 16 побед подряд и до повторения рекорда лиги им не хватило как раз выигрыша в этом матче (в сезоне-1992/93 "Питтсбург" отпраздновал 17 побед кряду). Российский голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский проводил свой 300-й матч в НХЛ и был заменен в третьем периоде уже после пятой пропущенной шайбы. К тому времени он успел сделать 18 сэйвов.

Отметим и волевую победу "Эдмонтон Ойлерз" в гостях над "Бостон Брюинс" — 4:3. У гостей отличился Патрик Марун, забросивший три шайбы и успевший еще подраться со словацким гигантом "мишек" Здено Харой (см.видео).

У "Эдмонтона" двумя передачами отметился Коннор Макдэйвид, который теперь с 45 (14+31) очками вновь вышел в лидеры бомбардирской гонки чемпионата.

НХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат

Чикаго Блэкхоукс — Баффало Сэйбрз 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)
0:1 — Фолиньо — 07:21 (5x5)
1:1 — Хартман — 16:20 (5x5)
1:2 — Окпосо (О'Райлли, Ристолайнен) — 38:10 (5x4)
2:2 — Анисимов (Кемпны, Кейн) — 38:28 (5x5)
2:3 — Айкел (О'Райлли, Окпосо) — 41:10 (5x4)
3:3 — Анисимов (Кейн, Кит) — 57:56 (5x5)
4:3 — Кейн (Тэйвз, Яльмарссон) — 60:56 (3x3)

Броски: 43 — 20
Вратари: Кроуфорд — Нильссон
Штраф: 6 — 4.

Вашингтон Кэпиталз — Коламбус Блю Джекетс 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
1:0 — Винник (Бигл, Шмидт) — 05:06 (5x5)
2:0 — Карлсон (Юханссон, Кузнецов) — 11:32 (5x5)
3:0 — Шмидт (Овечкин, Бекстрем) — 27:28 (5x5)
4:0 — Бураковски (Карлсон) — 36:27 (5x5)
5:0 — Уильямс (Кузнецов) — 45:36 (5x5)

Броски: 27 — 29.
Вратари: Холтби — Бобровский (с 45:36 — Макэлинни)
Штраф: 12 — 10.

Бостон Брюинз — Эдмонтон Ойлерз 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)
0:1 — Марун (Макдэвид, Драйзайтль) — 01:08 (5x5)
1:1 — Миллер (Чарник, Круг) — 07:16 (5x5)
2:1 — Бержерон (Пастрняк, Миллер) — 30:43 (5x5)
2:2 — Марун (Гриба, Макдэвид) — 33:09 (5x5)
2:3 — Ньюджент-Хопкинс (Беннинг) — 40:14 (5x5)
2:4 — Марун — 49:02 (5x5)
3:4 — Крейчи (Бержерон, Маршан) — 57:04 (5x3)

Броски: 36 — 25
Вратари: Раск — Тальбо
Штраф: 7 — 11.

Запад

1 Чикаго Блэкхоукс 41 53
2 Миннесота Уайлд 37 52
3 Сан-Хосе Шаркс 39 48
4 Анахайм Дакс 40 48
5 Эдмонтон Ойлерз 40 47
6 Сент-Луис Блюз 39 45
7 Калгари Флэймз 40 44
8 Лос-Анджелес Кингз 39 42
9 Нэшвилл Предаторз 38 41
10 Ванкувер Кэнакс 40 41
11 Виннипег Джетс 41 41
12 Даллас Старз 39 40
13 Аризона Койотс 38 27
14 Колорадо Эвеланш 38 25

Восток

1 Коламбус Блю Джекетс 37 58
2 Питтсбург Пингвинз 38 55
3 Нью-Йорк Рейнджерс 41 55
4 Монреаль Канадиенс 39 54
5 Вашингтон Кэпиталз 38 53
6 Филадельфия Флайерз 40 45
7 Оттава Сенаторз 37 44
8 Бостон Брюинз 41 44
9 Торонто Мэйпл Лифс 37 42
10 Тампа-Бэй Лайтнинг 40 42
11 Каролина Харрикейнз 38 41
12 Флорида Пантерз 39 40
13 Нью-Джерси Дэвилз 39 39
14 Детройт Ред Уингз 39 39
15 Баффало Сэйбрз 38 37
16 Нью-Йорк Айлендерс 36 36

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