Долго не игравшая российская теннисистка завершила карьеру

По документам ITF, Петрова в 1998 году стала победительницей Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде среди юниоров. На взрослом уровне начала спортивную карьеру в 1999 году, а завершила официально 2 января 2017 года.

Однако последний раз на корт москвичка выходила в марте 2014 года в американском Чарльстоне, после чего не играла. Всего за карьеру выиграла 533 матча, проиграла 303.

34-летняя Надежда Петрова восемь сезонов подряд (2003—2010) заканчивала год в числе 20 лучших теннисисток планеты в одиночном разряде.

В одиночном разряде на турнирах "Большого шлема" ее лучший результат — это полуфиналы "Ролан Гаррос" в 2003-м и 2005-м (на всех остальных "Шлемах" с 2004 по 2010 годы она по два раза играла в четвертьфиналах), а в паре — финалы "Ролан Гаррос"-2012 и US Open-2010.

В парном разряде Петрова дважды побеждала на итоговом турнире (в 2004-м — с Меган Шонесси, в 2012-м — с Марией Кириленко), и завоевала бронзу на Олимпиаде-2012 в Лондоне (с Кириленко). В августе 2006 года выиграла турнир в Монреале вместе с легендарной Мартиной Навратиловой.

Пик ее карьеры в одиночном разряде пришелся на середину "нулевых" (в мае 2006-го она стала третьей ракеткой мира), в парном — на вторую половину "нулевых". За карьеру заработала 12,466 млн долларов.

Ранее россиянка открыла в США собственную компанию под названием Petrova Dream Team. Планирует вести благотворительные акции в помощь детям. Возможно, займется разработкой линии теннисной одежды.