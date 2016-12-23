Девушка-рефери стала невольным автором голевой передачи в матче

Любопытный эпизод приключился в матче чемпионата Германии по футболу между командами второй бундеслиги "Унион Берлин" и "Гройтер Фюрт".

На 65-й минуте берлинская команда вышла вперед, успешно разыграв стандарт. Но сохранить минимальное преимущество до финального свистка ей не удалось: за десять минут до конца игры в дело вмешался его Величество случай.

Завершиться взятием ворота атаке гостей невольно помогла обслуживавшая встречу арбитр Бибиана Штайнхаус. Игрок "Униона" Фурстнер попытался выбить мяч подальше из своей штрафной, но угодил им в женщину-рефери. Мяч отскочил к нападающему "Гройтер Фюр" Дурсуну и здесь снова в дело вмешался случай, а точнее результативный рикошет от поставленной ноги все того же Фурстнера.

В итоге поединок завершился вничью — 1:1 и не позволил столичной команде подняться на четвертое место.