Девушка-арбитр стала звездой, отсудив матч в мокрой майке

rus.DELFI.lv
среда, 19 апреля 2017 г. 09:42
Ассистент главного арбитра Дениз Буэно стала настоящей звездой, отсудив матч чемпионата любительской бразильской лиги в мокрой майке, сообщает портал 101 Great Goals.
© Facebook

Дениз появилась на бровке в матче между командами города Сан-Паулу — "Десире" и "Спортинг" в мокрой белоснежной блузке, под которой не было нижнего белья. Благодаря столь экстравагантному поведению Буэно теперь стремительно набирает популярность не только в Бразилии, но и за ее пределами.

Впрочем, к чему слова. Вот эта фотография судейской бригады с обеими командами, сделанная после того матча, говорит сама за себя. Некоторые из футболистов просто не в силах отвести взгляд от одной из помощниц главного арбитра.

Есть у Буэно и свой аккаунт в Instragram. Правда, сама Денис не хочет, чтобы люди зацикливались только на ее сексуальности.

"Мне это не нравится. Я предпочла бы, чтобы люди оценивали мой профессионализм", — цитирует Буэно 101greatgoals.com.

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