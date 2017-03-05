Дэвид Хэй проиграл нокаутом в третьем бою после возвращения на ринг

В рейтинговом бою супертяжелой весовой категории в Лондоне он уступил чемпиону мира по версии WBC в весовой категории до 90,71 кг соотечественнику Тони Белью техническим нокаутом в 11-м раунде, пишет newsru.com

В шестом раунде Хэй навязал Белью размен ударами, тот его принял и оказался более успешным в ожесточенных обоюдных атаках. Хэй дважды падал на ринг, но не от ударов, затем он упал в третий раз, уже побывав в настоящем нокдауне.

В одном из таких падений он повредил ногу, что сказалось на его действиях в дальнейшем. В оставшееся в этом раунде время и следующие две трехминутки Хэй выглядел очень уставшим и думал лишь о том, чтобы не упасть, а в свой угол возвращался, сильно пошатываясь.

В итоге сил Дэвиду не хватило, в 11-м раунде он снова побывал в нокдауне, выпав за канаты. Хэй успел встать на ноги и был готов продолжить поединок, но вмешались его секунданты, выбросив белое полотенце, после чего судья остановил бой.

Этот результат можно назвать крайне неожиданным, поскольку явным фаворитом боя был Хэй, отмечает ТАСС. Теперь в активе 36-летнего Хэя 28 побед (26 нокаутом) и три поражения.