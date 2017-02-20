Daily Mail: Мутко заставил атлетов молчать о допинг-системе в России

Британское издание The Daily Mail утверждает, что вице-премьер России Виталий Мутко, будучи министром спорта РФ в 2013 году заставил молчать известную метательницу диска Дарью Пищальникову о действовавшей в стране допинг-системе.

Накануне лондонской Олимпиады-2012 Дарья Пищальникова сдала положительную допинг-пробу, а затем отправила во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и в Международную легкоатлетическую федерацию (IAAF) письма, в которых рассказала о причастии Валентина Балахничева (экс-глава Всероссийской федерации легкой атлетики), Валентина Маслакова, Алексея Мельникова и Григория Родченкова (бывший руководитель Антидопингового центра в Москве) к допинговой системе в России. WADA перенаправило ее письмо российским чиновникам в надежде на то, что они разберутся с проблемой.

После этого Мутко встретился с Пищальниковой и сказал ей, что президенту России Владимиру Путину необходима московская антидопинговая лаборатория для Сочи-2014

Сначала Пищальникова не согласилась с уговорами Мутко, но ей пригрозили пожизненной дисквалификацией. В случае если Пищальникова отказалась бы от своих показаний, спортсменке обещали дисквалификацию сроком в 10 лет. Легкоатлетка согласилась и отозвала свои обвинения.

The Daily Mail не смогла взять комментарий у Пищальниковой, которая уже не видит никакого смысла в этом. Тем не менее британское издание публикует мнение бывшего сотрудника Российского антидопингового агентства (РУСАДА), а затем информатора WADA Виталия Степанова.

"Мутко был министром спорта в то время. Он бы не остался на своем посту, если в Сочи повторился провал Игр-2010 в Ванкувере. Я видел, что лояльные к нему люди всегда занимали хорошие посты. Мутко должен быть отстранен от спорта пожизненно. Без обсуждений. Он уничтожает олимпийские ценности", — заявил Степанов.