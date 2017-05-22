ЦСКА — в Лигу чемпионов, "Зенит" — в Лигу Европы, "Ростов" — без еврокубков

"Зенит" победил в Москве "Локомотив" (2:0), но этого оказалось мало: в итоге питерский клуб отстал от армейцев на одно очко, вновь остался с бронзой и второй сезон подряд не попал в Лигу чемпионов — ему снова стартовать в Лиге Европы.

Компанию "Зениту" в ЛЕ составят "Локомотив" (как обладатель Кубка России-2017) и занявший четвертое место "Краснодар". В последнем туре краснодарцы разгромили в гостях "Томь" (5:1) и воспользовались осечкой "Ростова" в Оренбурге (0:2), обойдя конкурента на одно очко.

Напомним, что в сезоне-16/17 ростовчане дебютировали в Лиге чемпионов, где на групповом этапе заняли третье место, а в Лиге Европы дошли до 1/8 финала, наряду с "Краснодаром" выступив лучше всех российских клубов.

"Крылья Советов" (в Самаре летом будущего года пройдут матчи чемпионата мира) уступили дома "Тереку" (1:3) и вместе с "Томью" вылетели из премьер-лиги. "Крылышки" и "Арсенал" набрали по 28 очков, но туляки оказались выше по личным встречам.

"Оренбург" и "Арсенал" в стыковых матчах сыграют за право остаться в высшем дивизионе с представителями ФНЛ. Соперником "Оренбург" стал хабаровский СКА (4-е место в ФНЛ), а "Арсенала" — "Енисей" (3-й). Первые игры пройдут 25 мая в Хабаровске и Красноярске, ответные — 28 мая в Оренбурге и Туле. Напрямую в премьер-лигу из ФНЛ вышли московское "Динамо" и "Тосно".

Форвард "Краснодара" Федор Смолов забил два гола "Томи" и с 17 мячами стал лучшим бомбардирской гонки сезона-16/17. Второй в списке — нападающий "Зенита" Артем Дзюба (13), третий — голланский форвард "Спартака" Куинси Промес (12).

30-й тур

ЦСКА — Анжи 4:0 (3:0)

Голы: Игнашевич 17, Витиньо 24, 38, Чалов 49.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Березуцкий (Тошич, 60), Игнашевич, Щенников, Фернандес, Натхо, Вернблум, Головин, Витиньо (Гордюшенко, 84), Чалов (Жамалетдинов, 72).

Локомотив — Зенит 0:2 (0:1)

Голы: Кокорин 33, Данни 83.

Локомотив: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, Денисов, Тарасов (Баринов, 56), Фернандеш, Миранчук, Майкон (Касаев, 74), Ари.

Зенит: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков, Маурисио (Эрнани, 88), Цаллагов, Кокорин (Молло, 88), Жулиано, Данни, Дзюба (Кержаков, 87).

Арсенал Тула — Спартак 3:0 (2:0)

Голы: Расич 3, 63, Максимов 24.

Спартак: Песьяков, Боккетти, Маурисио, Джикия, Тигиев (Зобнин, 57), Глушаков, Самедов (Комбаров, 56), Попов (Ананидзе, 64), Фернандо, Промес, Луис Адриано.

Томь — Краснодар 1:5 (0:3)

Голы: Соболев 49 (пен) — Классон 17, Смолов 26, 79, Перейра 36, Налдо 71.

Оренбург — Ростов 2:0 (0:0)

Голы: Воробьев 52, Бреев 75.

Крылья Советов — Терек 1:3 (0:1)

Голы: Брюно 90 (пен) — Мбенг 37, Мохаммади 56, Балай 76.

Амкар — Рубин 1:2 (0:2)

Голы: Йовович 69 — Жонатас 24, Канунников 35.

Уфа — Урал 1:0 (1:0)

Гол: Фатаи 38.

Итоговое положение

1 Спартак 30 22 3 5 46-27 69

2 ЦСКА 30 18 8 4 47-15 62

3 Зенит 30 18 7 5 50-19 61

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4 Краснодар 30 12 13 5 40-22 49

5 Терек 30 14 6 10 38-35 48

6 Ростов 30 13 9 8 36-18 48

7 Уфа 30 12 7 11 22-25 43

8 Локомотив 30 10 12 8 39-27 42

9 Рубин 30 10 8 12 30-34 38

10 Амкар 30 8 11 11 25-29 35

11 Урал 30 8 6 16 24-44 30

12 Анжи 30 7 9 14 24-38 30

13 Оренбург 30 7 9 14 25-36 30

14 Арсенал 30 7 7 16 18-40 28

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15 Крылья Советов 30 6 10 14 31-39 28

16 Томь 30 3 5 22 17-64 14

БОМБАРДИРЫ: Смолов (Краснодар) — 17, Дзюба (Зенит) — 13, Промес (Спартак) — 12, Ари (Локомотив) — 10…