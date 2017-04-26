ЦСКА и "Фенербахче" первыми вышли в "Финал четырех" Евролиги

Армейцы вчера обыграли в гостях испанскую "Басконию" со счетом 90:88 и завершили серию всухую (3-0). В первой половине третьего матча соперников испанцы вели в счете, но после большого перерыва российский клуб переломил ход встречи и выиграл в напряженной концовке. Самым результативным игроком у ЦСКА стал защитник Кори Хиггинс, набравший 21 очко.

Всего три матча понадобилось и турецкому "Фенербахче" чтобы пройти греческий "Панатинаикос". Вчера команда поставила точку в Стамбуле, обыграв соперника со счетом 79:61.

Два других участника "Финала четырех" определятся в парах "Реал" (Мадрид, Испания) — "Дарушшафака" (Турция) и "Олимпиакос" (Греция) — "Анадолу Эфес" (Турция). Пока счет в этих парах равный (1-1).

"Финал четырех" Евролиги с 19 по 21 мая примет Стамбуле.

Баскония — ЦСКА 88:90

Фенербахче — Панатинаикос 79:61

