ЦСКА и "Фенербахче" первыми вышли в "Финал четырех" Евролиги

rus.DELFI.lv
среда, 26 апреля 2017 г. 13:34
Московский ЦСКА и стамбульский "Фенербахче" досрочно стали первыми участниками главного клубного турнира в европейском баскетболе — "Финала четырех" Евролиги.
© Sputnik / Scanpix

Армейцы вчера обыграли в гостях испанскую "Басконию" со счетом 90:88 и завершили серию всухую (3-0). В первой половине третьего матча соперников испанцы вели в счете, но после большого перерыва российский клуб переломил ход встречи и выиграл в напряженной концовке. Самым результативным игроком у ЦСКА стал защитник Кори Хиггинс, набравший 21 очко.

Всего три матча понадобилось и турецкому "Фенербахче" чтобы пройти греческий "Панатинаикос". Вчера команда поставила точку в Стамбуле, обыграв соперника со счетом 79:61.

Два других участника "Финала четырех" определятся в парах "Реал" (Мадрид, Испания) — "Дарушшафака" (Турция) и "Олимпиакос" (Греция) — "Анадолу Эфес" (Турция). Пока счет в этих парах равный (1-1).

"Финал четырех" Евролиги с 19 по 21 мая примет Стамбуле.

Баскония — ЦСКА 88:90

Фенербахче — Панатинаикос 79:61

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Спорт в мире

У этой девушки-судьи есть чему поучиться арбитрам сильного пола

У этой девушки-судьи есть чему поучиться арбитрам сильного пола
Девушка-судья, обслуживавшая матч юношеского женского футбольного чемпионата штата Айова (США), проявила отличную реакцию и великолепную растяжку, передает ABC News.

ЦСКА и "Фенербахче" первыми вышли в "Финал четырех" Евролиги

ЦСКА и Фенербахче первыми вышли в Финал четырех Евролиги
Московский ЦСКА и стамбульский "Фенербахче" досрочно стали первыми участниками главного клубного турнира в европейском баскетболе — "Финала четырех" Евролиги.

Повальный отказ датчан из НХЛ ехать на ЧМ-2017

Повальный отказ датчан из НХЛ ехать на ЧМ-2017
Первый соперник сборной Латвии на ЧМ-2017 по хоккею в Кельне — команда Дании — столкнулась с серьезными кадровыми проблемами накануне турнира. Почти все выступающие в сильнейшей лиге мира НХЛ игроки отказались ехать на мировое первенство.

Серена Уильямс осудила скандального тренера за слова о ее ребенке (4)

Serena Williams
Легендарная теннисистка Серена Уильямс, на прошлой неделе объявившая о своей беременности, раскритиковала румынского тренера, некогда первую ракетку мира Илие Настасе за его расистские комментарии в адрес ее будущего ребенка.

Избежавший наказания за кокаин чемпион мира заявил, что он гей (9)

Shawnas Barberis
Чемпион мира 2015 года по прыжках с шестом канадец Шон Барбер признался на своей странице в Facebook в нетрадиционной сексуальной ориентации.
Facebook друзья
Rambler's Top100