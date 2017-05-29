Чудинов проиграл техническим нокаутом и потерпел второе поражение подряд

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rus.DELFI.lv
понедельник, 29 мая 2017 г. 13:39
В бою за титул суперчемпиона по версии WBA во втором среднем весе, который прошел в Шеффилде, российский боксер Федор Чудинов проиграл британцу Джорджу Гроувзу техническим нокаутом.
© Reuters / Scanpix

Чудинов в мае 2015 года победил немца Феликса Штурма, завоевав вакантный титул чемпиона WBA, но в феврале 2016-го немец взял реванш. Позднее выяснилось, что допинг-проба Штурма оказалась положительной на запрещенный препарат станозолол.

Согласно резолюции WBA, ассоциация приняла отказ Штурма от титула, а Чудинов стал претендентом на бой за вакантный пояс WBA Super. Соперником 29-летнего россиянина стал его британский ровесник Джордж Гроувз, в которого за плечами на профессиональном ринге были 25 побед при трех поражениях.

Чудинов не воспользовался шансом вернуться на вершину и вчистую уступил Гроувзу. Избиение россиянина в шестом раунде прекратил рефери, а Гроувз одержал 26 победу и с четвертой попытки выиграл чемпионский пояс. Предыдущих три титульных боя он проиграл — дважды нокаутом соотечественнику Карлу Фрочу и однажды — решением судей шведу Баду Джеку.

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