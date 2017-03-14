Что надо сделать, чтобы остаться без зарплаты в китайском футболе

В середине первого тайма матча 2-го тура чемпионата Китая по футболу между командами "Шанхай Шэньхуа" и "Тяньцзинь Цюаньцзянь" случился такой эпизод. Во время подачи углового у ворот гостей полузащитник хозяев Шен Цинь немного потолкался с новобранцем "Тяньцзиня" Акселем Витцелем, а потом взял и наступил бельгийцу на ногу (см.видео).

Хавбек "Шанхая" был тут же удален, а потом выяснилось, что клуб решил за такой проступок оставить Шен Циня без зарплаты до конца сезона, который только начался. Более того, футболист переведен в дубль и оштрафован на 300 тысяч юаней (40 тысяч евро).

Аксель Витцель сильно от такого поступка соперника не пострадал и даже спас команду от поражения, сравняв счет на 85-й минуте. "Тяньцзинь" мог даже выиграть этот матч, если бы бразильский легионер гостей Пато реализовал пенальти спустя три минуты после гола Витцеля.

В итоге матч завершился вничью — 1:1, "Шанхай Шэньхуа" набрал в чемпионате 4-е очко (занимает 4 место), а "Тяньцзинь Цюаньцзянь" — первое (12-я строчка в таблице).