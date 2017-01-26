Чиновники FIS не сняли допинговые обвинения с российских лыжников

При этом доказательств вины лыжников представлено не было. О том, когда организация вынесет окончательное решение в отношении спортсменов, не сообщается.

Как передает ТАСС, один из членов антидопинговой комиссии организации высказался против продления отстранения и попросил, чтобы его мнение было учтено.

В конце декабря российских лыжников Легкова, Белова и Максима Вылегжанина временно отстранили от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Игр 2014 года. Основанием для отстранения послужили данные комиссии Макларена. Спортсмены были вынуждены пропустить престижную многодневку Tour de Ski, которую выиграл россиянин Сергей Устюгов.

В январе FIS заслушала показания Легкова и Белова и доводы их адвоката Кристофа Вишеманна, который нашел ряд ошибок в данных, на основе которых строится обвинение. В частности, он обнаружил несоответствия между именами атлетов и идентифицирующими их кодами в данных из доклада.

По словам адвоката, Международный олимпийский комитет (МОК) не смог предоставить доказательств нарушений антидопинговых правил со стороны Легкова и Белова. Так, обе пробы Легкова с Олимпийских игр 2014 года дали отрицательный результат и не имеют признаков вскрытия или фальсификации.

"Они не смогли ничего предоставить", — констатировал адвокат спортсменов и добавил, что Легков и Белов намерены опротестовать свое отстранение в Спортивном арбитражном суде.