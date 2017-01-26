Чиновники FIS не сняли допинговые обвинения с российских лыжников

NEWSru.com
четверг, 26 января 2017 г. 13:55
Международная федерация лыжного спорта (FIS) оставила в силе временное отстранение россиян Александра Легкова и Евгения Белова из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил на основании данных из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.
© AFP/Scanpix

При этом доказательств вины лыжников представлено не было. О том, когда организация вынесет окончательное решение в отношении спортсменов, не сообщается.

Как передает ТАСС, один из членов антидопинговой комиссии организации высказался против продления отстранения и попросил, чтобы его мнение было учтено.

В конце декабря российских лыжников Легкова, Белова и Максима Вылегжанина временно отстранили от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Игр 2014 года. Основанием для отстранения послужили данные комиссии Макларена. Спортсмены были вынуждены пропустить престижную многодневку Tour de Ski, которую выиграл россиянин Сергей Устюгов.

В январе FIS заслушала показания Легкова и Белова и доводы их адвоката Кристофа Вишеманна, который нашел ряд ошибок в данных, на основе которых строится обвинение. В частности, он обнаружил несоответствия между именами атлетов и идентифицирующими их кодами в данных из доклада.

По словам адвоката, Международный олимпийский комитет (МОК) не смог предоставить доказательств нарушений антидопинговых правил со стороны Легкова и Белова. Так, обе пробы Легкова с Олимпийских игр 2014 года дали отрицательный результат и не имеют признаков вскрытия или фальсификации.

"Они не смогли ничего предоставить", — констатировал адвокат спортсменов и добавил, что Легков и Белов намерены опротестовать свое отстранение в Спортивном арбитражном суде.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Спорт в мире

"Сельта" выбила мадридский "Реал" из Кубка Испании

Сельта выбила мадридский Реал из Кубка Испании
В ответном матчах 1/4 финала Кубка Испании по футболу мадридский "Реал" сыграл вничью в Виго против "Сельты" (2:2) и вылетел из турнира по сумме двух матчей.

Чиновники FIS не сняли допинговые обвинения с российских лыжников

Чиновники FIS не сняли допинговые обвинения с российских лыжников
Международная федерация лыжного спорта (FIS) оставила в силе временное отстранение россиян Александра Легкова и Евгения Белова из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил на основании данных из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

Титул чемпионки Australian Open разыграют сестры Уильямс (5)

Serena ir Venus Williams (AP nuotr.)
В Мельбурне на Открытом чемпионате Австралии в женском разряде определились финалистки. Титул разыграют сестры Уильямс — 36-летняя Винус и 34-летняя Серена. Для них это будет девятая встреча в финалах турниров "Большого шлема".

Малкин не сыграет на Матче звезд НХЛ из-за травмы

Малкин не сыграет на Матче звезд НХЛ из-за травмы
Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин пропустит Матч звезд Национальной хоккейной лиги из-за травмы нижней части тела.

Россиянка Лебедева лишена двух медалей Олимпиады, Болт остался без золота Пекина (4)

Usainas Boltas ir Tatjana Lebedeva (AP/RIA Scanpix nuotr.)
Международный олимпийский комитет (МОК) лишил российскую легкоатлетку Татьяну Лебедеву двух серебряных медалей Олимпиады-2008 в Пекине.
Facebook друзья
Rambler's Top100