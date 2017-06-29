Чилийцы выбили Португалию в полуфинале КК

В Казани состоялся первый полуфинал Кубка конфедераций по футболу. Встречались сборные Португалии и Чили. В основное и дополнительное время счет не был открыт, а в серии пенальти точнее оказались чилийцы — 3:0. Героем матча стал вратарь Клаудио Браво: капитан чилийцев парировал все три пенальти!

Португалия вышла из группы уверенно. После ничьей с Мексикой (2:2) были сухие победы над Россией (1:0) и Новой Зеландией (4:0). Первое место в группе А вывело португальцев на сборную Чили, которой было не так легко. Сперва южноамериканцы не без труда справились с Камеруном (2:0), а потом сыграли вничью с Германией (1:1) и Австралией (1:1), испытав проблемы по ходу каждой из встреч.

Предыдущая встреча полуфиналистов была датирована мартом 2011 года — товарищеский матч завершился вничью — 1:1. В Казани команды начали активно, к восьмой минуте создав по голевому моменту. Сначала Санчес проникающей передачей вывел Варгаса один на один с Патрисиу, но полузащитник пробил прямо во вратаря. В ответной атаке Роналду принял мяч слева и выложил его на ход Андре Силве, который не сумел переиграть вышедшего навстречу Браво.

На 22-й минуте Роналду протащил мяч в контратаку, мяч заметался в штрафной Браво, а удар Гомиша оказался слабым. Через 6 минут опасным было подключение вперед Ислы. Видаль выкатил ему мяч, Исла подал сходу на Арангиса, чей удар головой вышел немного неточным.

Вторую половину первого тайма соперники провели более острожно, основные силы сосредоточив в обороне. Было много борьбы в центре поля, взаимных потерь, к штрафным команды почти не приближались. В нападении игра лучше ладилась у португальцев. Роналду довольно часто простреливал слева, но до опасных ситуаций теперь не доходило. В конце тайма возникла суматоха в штрафной чилийцев. Андре Силва упал у вратарской, подыграв себе невольно рукой. Обе команды пожаловались судье, а форвард португальцев откинул мяч партнеру, но Гомиш заработал лишь угловой.

На 54-й минуте португальцы позволили Босежуру вырезать подачу слева, Видаль выбежал из-за спины защитника и пробил головой выше цели. Вскоре после розыгрыша углового мяч отскочил в штрафной на Варгаса, который в падении через себя пробил под штангу — Патрисиу среагировал. Португальцы же изобразили резкую контратаку. Роналду получил мяч в штрафной слева, пробил мощно и прямо в руки Браво.

На 64-й минуте чемпионы Европы заработали штрафной с "точки Роналду". Капитан португальцев долго готовился к удару — мяч полетел над перекладиной. А на 72-й минуте Португалии удалась красивая и быстрая атака. Завершал ее Роналду — мяч едва не срикошетил в ворота. В следующем эпизоде мяч от Андре Силвы отскочил у чужой штрафной к Роналду, но тот не смог отскок обработать. Под знавес основного времени Седрик исполнил хороший заброс справа, Роналду растолкал Ислу и Меделя и пробил головой — неточно.

В конце основного времени чилийцы откровенно играли на ничью. А в начале дополнительного едва не забили. Исла справа выдал шикарную подачу в центр штрафной, где Санчес пробил головой впритирку со штангой. Довольно однотипные атаки чилийцев часто завершались прострелами. И в одной из них Арангис подал в центр штрафной, где Видаль в падении головой пробил в руки вратарю.

Сборная Португалии атаковала чаще и прессинговала охотнее, но точность передач и завершающие удары оставляли желать лучшего. На 102-й минуте европейская сборная сделала третью замену. Кстати, на этом турнире в дополнительное время разрешается проводить и четвертую замену. Чем Португалия воспользовалась на 116-й минуте: вместо Гомеша вышел Мартинш.

Во втором тайме дополнительного времени острее смотрелись действующие чемпионы Южной Америки. На 113-й минуте чилийцы рассчитывали заработать пенальти, когда вышедший на замену Сильва ворвался в штрафную и ему на ногу наступил Фонти. Чилиец упал, а судья показал, что все было в рамках правил, даже не став брать видеоповтор.

На 118-й минуте чилийцы были очень близки к тому, чтобы вырвать победу. Сильва слева втащил мяч в штрафную, Видаль со средней дистанции пробил в штангу, мяч отскочил к свободному Родригесу, тот пробил в касание с центра штрафной и угодил в перекладину!

В итоге, после 120 минут игры счет так и не был открыт. Победителя полуфинала пришлось определять в серии пенальти — первой на нынешнем Кубке конфедераций.

В серии пенальти первым к мячу подошел чилиец Видаль — и четко развел мяч и Патрисиу по разным углам — 1:0. А затем Браво в отличном броске парировал удар Куарежмы в правый угол. Далее Арангис пробил почти по центру, тогда как Патрисиу упал влево — 2:0 впереди Чили. Тогда как Браво взял второй пенальти подряд — теперь он отразил удар от Моутиньо! Серия пенальти завершилась на трех попытках. Санчес довел счет до 3:0, Браво же вышел победителем дуэли и в соперничестве с Нани. Сборная Чили прошла в финал, Португалии играть за третье место.

В пятый раз в истории крупных турниров один из вратарей не позволил соперникам ни разу отличиться в серии послематчевых пенальти. До Кубка конфедераций подобные ситуации случались на Кубке Азии (дважды), Кубке Америки и чемпионате мира.

Рекордсменом мировых первенств является украинец Александр Шовковский, которому не смогли забить швейцарцы Штреллер, Барнетта (попал в перекладину) и Кабаньяс.

А в 2011 году футболисты сборной Бразилии на Кубке Америки смазали все четыре удара в серии против Парагвая. Причем кипер парагвайцев Хусто Вильяр отразил всего одну попытку, а еще три удара пришлись мимо ворот.

Второй полуфинал Кубка конфедераций между сборными Германии и Мексики состоится в Сочи 29 июня. Финал пройдет 2 июля в Санкт-Петербурге.

Кубок конфедераций. 1/2 финала

Португалия — Чили 0:0, по пенальти 0:3

Серия пенальти: Видаль — 0:1. Куарежма — 0:1 (вратарь). Арангис — 0:2. Моутиньо — 0:2 (вратарь). Санчес — 0:3. Нани — 0:3 (вратарь).

Португалия: Руй Патрисиу, Соареш, Алвеш, Фонте, Элизеу, Бернарду Силва (Куарежма, 83), Адриен Силва (Жоау Моутиньо, 102), Вильям Карвалью, Андре Гомеш (Мартинш, 116), Роналду, Андре Силва (Нани, 76).

Чили: Браво, Медель, Босежур, Хара, Видаль, Эрнандес (Сильва, 112), Варгас (Родригес, 86), Диас, Санчес, Арангис, Исла (Фуэнсалида, 120).

Предупреждения: Хара (23), Вильям Карвалью (31), Андре Силва (43), Эрнандес (51), Фонте (96), Алвеш (111), Соареш (114).

28 июня. "Казань-Арена". 40 855 зрителей.