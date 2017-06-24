"Чикаго" обменял Панарина и все выборы первого раунда драфта НХЛ-2017

rus.DELFI.lv
суббота, 24 июня 2017 г. 16:10
В Чикаго прошел драфта НХЛ-2017. Под первым номером был выбран швейцарский нападающий Нико Хишир, который достался "Нью-Джерси", а "Чикаго" неожиданно отказался от услуг лучшего новичка сезона-2015/16 Артемия Панарина.
© AFP / Scanpix

Gеред церемонией ежегодного драфта всех удивил "Чикаго Блэкхоукс", обменявший нападающих Артемия Панарина, Тайлера Мотта и выбор в шестом раунде драфта-2017 в "Коламбус Блю Джекетс", получив взамен нападающего Брэндона Саада, вратаря Антона Форсберга и выбор в пятом раунде драфта-2018.

25-летний Панарин выступал за "Чикаго" два года, в сезоне-2015/16 он завоевал "Колдер Трофи" — приз лучшему новичку лиги. В прошедшем регулярном чемпионате он провел 82 матча, в которых набрал 74 (31+43) очка, в 4 играх плей-офф отметился одной передачей.

24-летний Саад перешел в "Коламбус" из "Чикаго" два года назад. В сезоне-2016/17 на его счету 53 (24+29) результативных балла в 82 играх "регулярки" и 3 (1+2) очка в пяти матчах плей-офф.

😁😁😁 #nhldraft

A post shared by Charles Noerenberg (@chazberg) on Jun 23, 2017 at 4:53pm PDT

22-летний Мотт дебютировал в НХЛ в прошедшем сезоне, набрав 7 (4+3) очков в 33 матчах. 24-летний Форсберг за три сезона в "Коламбусе" сыграл 10 матчей, одержав одну победу с процентом отраженных бросков 87,9 и коэффициентом надежности 4,02.

Ниже представляем итог первого раунда драфта НХЛ-2017, где из россиян был выбран только нападающий Клим Костин, которого под 31-м номером задрафтовал "Сент-Луис Блюз".

Драфт НХЛ-2017. 1-й раунд:

1. "Нью-Джерси" — Нико Хишир (форвард, Швейцария)
2. "Филадельфия" — Нолан Патрик (форвард, Канада)
3. "Даллас" — Миро Хейсканен (защитник, Финляндия)
4. "Колорадо" — Кэйл Макар (защитник, Канада)
5. "Ванкувер" — Элиас Петтерссон (форвард, Швеция)
6. "Вегас" — Коди Гласс (форвард, Канада)
7. "Нью-Йорк Рейнджерс" — Лиас Андерссон (форвард, Швеция)
8. "Баффало" — Кейси Миттельштадт (форвард, США)
9. "Детройт" — Майкл Расмуссен (форвард, Канада)
10. "Флорида" — Оуэн Типпетт (форвард, Канада)
11. "Лос-Анджелес" — Габриэль Виларди (форвард, Канада)
12. "Каролина" — Мартин Некаш (форвард, Чехия)
13. "Вегас" — Ник Сузуки (форвард, Канада)
14. "Тампа-Бэй" — Кэл Фут (защитник, Канада)
15. "Вегас" — Эрик Браннстрем (защитник, Швеция)
16. "Калгари" — Юуусо Валимяки (защитник, Финляндия)
17. "Торонто" — Тимоти Лильегрен (защитник, Швеция)
18. "Бостон" — Уро Вааканайнен (защитник, Финляндия)
19. "Сан-Хосе" — Джош Норрис (форвард, США)
20. "Сент-Луис" — Роберт Томас (форвард, Канада)
21. "Нью-Йорк Рейнджерс" — Филип Чытил (форвард, Чехия)
22. "Эдмонтон" — Кайлер Ямомото (форвард, США)
23. "Аризона" — Пьерр-Оливер Джозеф (защитник, Канада)
24. "Виннипег" — Кристиан Весалайнен (форвард, Финляндия)
25. "Монреаль" — Райан Поелинг (форвард, США)
26. "Даллас" — Джейк Эттингер (голкипер, США)
27. "Филадельфия" — Морган Фрост (форвард, Канада)
28. "Оттава" — Шейн Бауэрс (форвард, Канада)
29. "Чикаго" — Хенри Йокихарью (защитник, Финляндия)
30. "Нэшвилл" — Ээли Толванен (форвард, Финляндия)
31. "Сент-Луис" — Клим Костин (форвард, Россия).

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Спорт в мире

"Чикаго" обменял Панарина и все выборы первого раунда драфта НХЛ-2017

Чикаго обменял Панарина и все выборы первого раунда драфта НХЛ-2017
В Чикаго прошел драфта НХЛ-2017. Под первым номером был выбран швейцарский нападающий Нико Хишир, который достался "Нью-Джерси", а "Чикаго" неожиданно отказался от услуг лучшего новичка сезона-2015/16 Артемия Панарина.

Экс-тренер информатора WADA Степановой объяснил ее поступки деньгами и мужем (1)

Julija Stepanova
Владимир Мохнев, тренер российской легкоатлетки Юлии Степановой рассказал, почему его бывшая подопечная решила стать информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщает Национальная служба новостей (НСН).

Сборную России звезда порно мотивировала групповым сексом (11)

Alina Jeriomenko ir Rusijos futbolo rinktinė / Foto: Models-photo.ru/Sputnik
Самая известная русская порноактриса Алина Еременко мотивировала игроков сборной РФ перед решающим матчем группового этапа розыгрыша Кубка конфедераций, пообещав им в случае победы на домашнем турнире групповой секс.

Прокуратура согласилась заменить тюремный срок Месси на штраф (1)

Ispanijos Karaliaus taurės finalas, „Barcelona“ – „Alaves“
Прокуратура Испании согласилась заменить футболисту «Барселоны» Лионелю Месси тюремный срок за неуплату налогов на штраф. Об этом сообщило издание Marca.

ФОТО: Криштиану, не хочешь получить российский паспорт? (2)

Cristiano Ronaldo
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сфотографировался с нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду после окончания вчерашней игры своей команды с действующими чемпионами Европы.
Facebook друзья
Rambler's Top100