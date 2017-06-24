"Чикаго" обменял Панарина и все выборы первого раунда драфта НХЛ-2017

Gеред церемонией ежегодного драфта всех удивил "Чикаго Блэкхоукс", обменявший нападающих Артемия Панарина, Тайлера Мотта и выбор в шестом раунде драфта-2017 в "Коламбус Блю Джекетс", получив взамен нападающего Брэндона Саада, вратаря Антона Форсберга и выбор в пятом раунде драфта-2018.
25-летний Панарин выступал за "Чикаго" два года, в сезоне-2015/16 он завоевал "Колдер Трофи" — приз лучшему новичку лиги. В прошедшем регулярном чемпионате он провел 82 матча, в которых набрал 74 (31+43) очка, в 4 играх плей-офф отметился одной передачей.
24-летний Саад перешел в "Коламбус" из "Чикаго" два года назад. В сезоне-2016/17 на его счету 53 (24+29) результативных балла в 82 играх "регулярки" и 3 (1+2) очка в пяти матчах плей-офф.
22-летний Мотт дебютировал в НХЛ в прошедшем сезоне, набрав 7 (4+3) очков в 33 матчах. 24-летний Форсберг за три сезона в "Коламбусе" сыграл 10 матчей, одержав одну победу с процентом отраженных бросков 87,9 и коэффициентом надежности 4,02.
Ниже представляем итог первого раунда драфта НХЛ-2017, где из россиян был выбран только нападающий Клим Костин, которого под 31-м номером задрафтовал "Сент-Луис Блюз".
Драфт НХЛ-2017. 1-й раунд:
1. "Нью-Джерси" — Нико Хишир (форвард, Швейцария)
2. "Филадельфия" — Нолан Патрик (форвард, Канада)
3. "Даллас" — Миро Хейсканен (защитник, Финляндия)
4. "Колорадо" — Кэйл Макар (защитник, Канада)
5. "Ванкувер" — Элиас Петтерссон (форвард, Швеция)
6. "Вегас" — Коди Гласс (форвард, Канада)
7. "Нью-Йорк Рейнджерс" — Лиас Андерссон (форвард, Швеция)
8. "Баффало" — Кейси Миттельштадт (форвард, США)
9. "Детройт" — Майкл Расмуссен (форвард, Канада)
10. "Флорида" — Оуэн Типпетт (форвард, Канада)
11. "Лос-Анджелес" — Габриэль Виларди (форвард, Канада)
12. "Каролина" — Мартин Некаш (форвард, Чехия)
13. "Вегас" — Ник Сузуки (форвард, Канада)
14. "Тампа-Бэй" — Кэл Фут (защитник, Канада)
15. "Вегас" — Эрик Браннстрем (защитник, Швеция)
16. "Калгари" — Юуусо Валимяки (защитник, Финляндия)
17. "Торонто" — Тимоти Лильегрен (защитник, Швеция)
18. "Бостон" — Уро Вааканайнен (защитник, Финляндия)
19. "Сан-Хосе" — Джош Норрис (форвард, США)
20. "Сент-Луис" — Роберт Томас (форвард, Канада)
21. "Нью-Йорк Рейнджерс" — Филип Чытил (форвард, Чехия)
22. "Эдмонтон" — Кайлер Ямомото (форвард, США)
23. "Аризона" — Пьерр-Оливер Джозеф (защитник, Канада)
24. "Виннипег" — Кристиан Весалайнен (форвард, Финляндия)
25. "Монреаль" — Райан Поелинг (форвард, США)
26. "Даллас" — Джейк Эттингер (голкипер, США)
27. "Филадельфия" — Морган Фрост (форвард, Канада)
28. "Оттава" — Шейн Бауэрс (форвард, Канада)
29. "Чикаго" — Хенри Йокихарью (защитник, Финляндия)
30. "Нэшвилл" — Ээли Толванен (форвард, Финляндия)
31. "Сент-Луис" — Клим Костин (форвард, Россия).