"Чикаго" обменял Панарина и все выборы первого раунда драфта НХЛ-2017

В Чикаго прошел драфта НХЛ-2017. Под первым номером был выбран швейцарский нападающий Нико Хишир, который достался "Нью-Джерси", а "Чикаго" неожиданно отказался от услуг лучшего новичка сезона-2015/16 Артемия Панарина.

Gеред церемонией ежегодного драфта всех удивил "Чикаго Блэкхоукс", обменявший нападающих Артемия Панарина, Тайлера Мотта и выбор в шестом раунде драфта-2017 в "Коламбус Блю Джекетс", получив взамен нападающего Брэндона Саада, вратаря Антона Форсберга и выбор в пятом раунде драфта-2018.

25-летний Панарин выступал за "Чикаго" два года, в сезоне-2015/16 он завоевал "Колдер Трофи" — приз лучшему новичку лиги. В прошедшем регулярном чемпионате он провел 82 матча, в которых набрал 74 (31+43) очка, в 4 играх плей-офф отметился одной передачей.

24-летний Саад перешел в "Коламбус" из "Чикаго" два года назад. В сезоне-2016/17 на его счету 53 (24+29) результативных балла в 82 играх "регулярки" и 3 (1+2) очка в пяти матчах плей-офф.

😁😁😁 #nhldraft A post shared by Charles Noerenberg (@chazberg) on Jun 23, 2017 at 4:53pm PDT

22-летний Мотт дебютировал в НХЛ в прошедшем сезоне, набрав 7 (4+3) очков в 33 матчах. 24-летний Форсберг за три сезона в "Коламбусе" сыграл 10 матчей, одержав одну победу с процентом отраженных бросков 87,9 и коэффициентом надежности 4,02.

Ниже представляем итог первого раунда драфта НХЛ-2017, где из россиян был выбран только нападающий Клим Костин, которого под 31-м номером задрафтовал "Сент-Луис Блюз".

Драфт НХЛ-2017. 1-й раунд:

1. "Нью-Джерси" — Нико Хишир (форвард, Швейцария)

2. "Филадельфия" — Нолан Патрик (форвард, Канада)

3. "Даллас" — Миро Хейсканен (защитник, Финляндия)

4. "Колорадо" — Кэйл Макар (защитник, Канада)

5. "Ванкувер" — Элиас Петтерссон (форвард, Швеция)

6. "Вегас" — Коди Гласс (форвард, Канада)

7. "Нью-Йорк Рейнджерс" — Лиас Андерссон (форвард, Швеция)

8. "Баффало" — Кейси Миттельштадт (форвард, США)

9. "Детройт" — Майкл Расмуссен (форвард, Канада)

10. "Флорида" — Оуэн Типпетт (форвард, Канада)

11. "Лос-Анджелес" — Габриэль Виларди (форвард, Канада)

12. "Каролина" — Мартин Некаш (форвард, Чехия)

13. "Вегас" — Ник Сузуки (форвард, Канада)

14. "Тампа-Бэй" — Кэл Фут (защитник, Канада)

15. "Вегас" — Эрик Браннстрем (защитник, Швеция)

16. "Калгари" — Юуусо Валимяки (защитник, Финляндия)

17. "Торонто" — Тимоти Лильегрен (защитник, Швеция)

18. "Бостон" — Уро Вааканайнен (защитник, Финляндия)

19. "Сан-Хосе" — Джош Норрис (форвард, США)

20. "Сент-Луис" — Роберт Томас (форвард, Канада)

21. "Нью-Йорк Рейнджерс" — Филип Чытил (форвард, Чехия)

22. "Эдмонтон" — Кайлер Ямомото (форвард, США)

23. "Аризона" — Пьерр-Оливер Джозеф (защитник, Канада)

24. "Виннипег" — Кристиан Весалайнен (форвард, Финляндия)

25. "Монреаль" — Райан Поелинг (форвард, США)

26. "Даллас" — Джейк Эттингер (голкипер, США)

27. "Филадельфия" — Морган Фрост (форвард, Канада)

28. "Оттава" — Шейн Бауэрс (форвард, Канада)

29. "Чикаго" — Хенри Йокихарью (защитник, Финляндия)

30. "Нэшвилл" — Ээли Толванен (форвард, Финляндия)

31. "Сент-Луис" — Клим Костин (форвард, Россия).