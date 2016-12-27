Четырех российских лыжников отстранили от международных соревнований

Российские лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов и Алексей Петухов отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) из-за подозрений в применении допинга.

Таким образом, Легков, Вылегжанин и Белов из-за временного отстранения от соревнований вынуждены будут пропустить престижную многодневку "Тур де Ски", которая стартует 31 декабря в Швейцарии, передает "Р-Спорт". Это подтвердила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

По результатам доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, расследовавшего применение допинга на Играх в Сочи, FIS отстранила от международных соревнований шестерых представителей сборной РФ по лыжным гонкам, участвовавших в Олимпиаде-2014 — четырех мужчин и двух женщин. Лыжницы Евгения Шаповалова и Юлия Иванова ранее уже подтвердили свое отстранение.

ФЛГР выпустила пресс-релиз, в котором объяснила расследование в отношении шести российских лыжников механическими повреждениями пробирок с их допинг-пробами.

Александр Легков на Олимпиаде-2014 в Сочи стал олимпийским чемпионом в марафоне, а Максим Вылегжанин завоевал три серебряные медали.