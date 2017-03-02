Четвертый российский биатлонист перешел под знамена Южной Кореи

Российский биатлонист Тимофей Лапшин получил гражданство Южной Кореи и теперь может представлять "Страну утренней свежести" на международных соревнованиях, сообщает агентство Yonhap.

Заявление 29-летнего спортсмена о предоставлении гражданства было одобрено на днях Министерством юстиции Южной Кореи. Ожидается, что Лапшин будет представлять Южную Корею на ближайшем этапе Кубка мира в Пхенчхане, который стартует уже сегодня.

Лапшин стал уже четвертым биатлонистом из России, получившим гражданство Южной Кореи, которая самым серьезным образом готовится к зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. В прошлом году процесс натурализации прошли Александр Стародубец, Анна Фролина и Екатерина Аввакумова, уже выступившие на недавнем мировом первенстве в Хохфильцене. Аввакумова в индивидуальной гонке на 15 км заняла высокое пятое место.

Уроженец Красноярска Тимофей Лапшин в сезоне 2014/15 дважды становился победителем этапов Кубка мира в эстафете, а также является двукратным призером чемпионатов Европы.