Четвертьфиналы Кубка Стэнли начались с серьезной травмы нападающего "хищников"

Прошедшей ночью за океаном стартовали четвертьфинальные матчи плей-офф Кубка Стэнли-2017. Первыми выясняли отношения "Сент-Луис Блюз" и "Нэшвилл Претаторз", а "Анахайм Дакс" встретился с "Эдмонтон Ойлерз".

"Блюзмены" на своем льду не очень удачно начали игру и после первой 20-минутки уступали 0:1 (отличился в большинстве Колин Уилсон). Едва стартовал второй период тяжелую травму левой ноги получил швейцарский форвард "Предаторз" Кевин Фиала, который врезался в борт после силового приема Роберто Бортуццо. Нападающего гостей увезли со льда на носилках и отправили в больницу. Задержка матча вылилась в целых 17 минут.

Сразу после этого "Нэшвилл" ответил на травму Фиалы голом Пи-Кей Суббэна — 0:2. Хозяева льда сумели размочить счет в середине матча (Кольтон Парайко), а потом игрок "Предаторз" Остон Ватсон ехал на смену и задел Тарасенко. Удар получился чувствительным, россиянин присел на лед, игра была остановлена.

На 33-й минуте Филип Форсберг реализовал большинство — 1:3, но "Сент-Луис" сумел отыграться к середине заключительной трети матча после бросков Джейдена Шварца Владимира Соботки — 3:3.

Тем не менее последнее слово в этом напряженном поединке осталось за "Нэшвиллом", победу которому за пять минут до финальной сирены принес Вернон Фиддлер — 3:4.

Другой поединок проходил в Анахайме и первый период там голов не принес. Во втором команды обменялись голами: на шайбу хозяев от Райана Гецлафа голом в большинстве ответил "нефтяник" Марк Летестю. Он же вывел свою команду вперед на 47-й минуте матча, еще раз реализовав численный перевес. А следом Адам Ларссон увеличил перевес гостей — 1:3.

"Дакс" в середине периода сумел отыграться, забросив дважды за 85 секунд (отличились Патрик Ивз и Якоб Сильверберг). Но последнее слово осталось за "Эдмонтоном": на 56-й минуте, как оказалось, победную шайбу забросил Адам Ларссон. Хозяева льда попытались спасти игру, сняли вратаря, но получили только пятый гол от Леона Драйзатля, который набрал в матче четыре очка и установил окончательный результат — 3:5.

Кубок Стэнли-2017. 1/4 финала (первые матчи):

Сент-Луис Блюз — Нэшвилл Предаторз 3:4 (0:1, 1:2, 2:1)

0:1 — Уилсон (Суббэн, Эллис) — 11:24 (5x4)

0:2 — Суббэн (Джохансен) — 22:22 (5x5)

1:2 — Парэйко (Эдмундсон, Бродзяк) — 28:04 (5x5)

1:3 — Форсберг (Суббэн, Йози) — 32:11 (5x4)

2:3 — Шварц (Штястны, Эдмундсон) — 46:48 (5x5)

3:3 — Соботка (Пяаярви) — 49:22 (5x5)

3:4 — Фиддлер (Уотсон) — 54:55 (5x5).

Счет в серии: 0-1.



Анахайм Дакс — Эдмонтон Ойлерз 3:5 (0:0, 1:1, 2:4)

1:0 — Гецлаф (Фаулер, Кеслер) — 20:37 (5x4)

1:1 — Летестю (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) — 26:22 (5x3)

1:2 — Летестю (Драйзайтль, Макдэвид) — 46:23 (5x4)

1:3 — Ларссон (Драйзайтль, Марун) — 48:03 (5x5)

2:3 — Ивз (Гецлаф, Монтур) — 49:22 (5x5)

3:3 — Сильверберг (Кольяно, Кеслер) — 50:47 (5x5)

3:4 — Ларссон (Клефбом, Марун) — 55:20 (5x5)

3:5 — Драйзайтль (Лучич, Ларссон) — 58:55 (en).

Счет в серии: 0-1.