Чемпионат НХЛ: Овечкин продлил результативную серию

В чемпионате НХЛ капитан "Вашингтона" Александр Овечкин забросил шайбу в ворота "Далласа" (4:3) и продлил свою результативную серию (4+8) до семи матчей.

Всего в 46 матчах сезона на счету российского хоккеиста — 42 (22+20) очка.

"Баффало Сэйбрз" гостил у "Монреаль Канадиенс" и сумел нанести лидеру своего Атлантического дивизиона поражение в овертайме — 3:2. При счете 2:2 на последних секундах третьего периода "клинки" могли вырвать победу, если бы не Прайс, совершивший два впечатляющих сэйва после бросков Моулсона и Ристолайнена (см.видеообзор ниже).

В овертайме уже потрясающий сэйв сделал Робин Ленер, поймавший шайбу практически в безнадежной ситуации, когда атаковал Алекс Гальченюк. И вскоре последовала расплата: Зак Богосян нанес неотразимый бросок Зага Богосяна и "Баффало" взял два важных очка.

Земгус Гиргенсонс провел на льду в общей сложности 16,5 минут, нанес один бросок, провел два силовых приема, выиграл 2 из 8 вбрасываний и заработал положительный коэффициент полезности "+1". "Баффало" с 47 очками после 46 матчей занимает 13 место в конференции и находится в четырех пунктах от зоны плей-офф.

НХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат (21 января):

Даллас — Вашингтон — 3:4 (1:1, 2:0, 0:2)

0:1 — 2 Бураковски

1:1 — 6 Крэкнелл (Хэмьюс, Джорди Бенн)

2:1 — 26 Ивс (Маккензи, Немет)

3:1 — 35 Бенн (Сегин, Ивс)

3:2 — 43 Овечкин ( Бэкстрем, Нисканен)

3:3 — 45 Оши ( Бэкстрем, Нисканен)

3:4 — 60 Бигл (Нисканен, Кузнецов)

Виннипег — Сент-Луис — 5:3 (1:1, 1:0, 3:2)

1:0 — 7 Литтл (Шайфли, Бафлин)

1:1 — 13 Шаттенкирк (Тарасенко, Штястны)

2:1 — 21 Уилер (Перро, Бафлин)

3:1 — 42 Литтл (Перро, Уилер)

4:1 — 46 Шайфли (Труба, Элерс)

5:1 — 51 Элерс (Труба, Петан)

5:2 — 52 Штястны (Шварц)

5:3 — 53 Шаттенкирк (Шварц, Стеен)

Коламбус — Каролина — 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)

1:0 — 4 Хянникяйнен (Карлссон, Андерсон)

2:0 — 14 Хартнелл (Харрингтон, Праут)

2:1 — 29 Ахо (Слэвин, Линдхольм)

2:2 — 35 Фолк (Рэтти)

3:2 — 50 Хартнелл (Праут, Ганье)

Торонто — Оттава — 2:3 бул (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)

0:1 — 14 Райан (Нил, Мето)

1:1 — 27 Бозак (Кадри, ван Римсдайк)

2:1 — 47 Мартин (Кадри, Гардинер)

2:2 — 58 Хоффман (Фанюф, Карлссон)

Монреаль — Баффало — 2:3 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 0:1)

1:0 — 23 Лехконен (Байрон)

1:1 — 24 Джионта (Кэйн)

2:1 — 28 Дано (Пачиоретти, Петри)

2:2 — 51 Фрэнсон (О′Райлли)

2:3 — 61 Богосян (Кэйн, О′Райлли)



Айлендерс — Лос-Анджелес — 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)

1:0 — 2 Чимера (Джионта)

2:0 — 27 Ли (Ледди, Таварес)

2:1 — 40 Картер (Копитар, Даути)

2:2 — 44 Даути (Льюис, Эндрофф)

3:2 — 49 Ли (Бэйли, Ледди)

4:2 — 59 Таварес (Хики, Кулемин)

Филадельфия — Нью-Джерси — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

0:1 — 7 Заха (Куинси, Юсефсон)

1:1 — 10 Конекны (Проворов, Казинс)

1:2 — 35 Палмиери (Каммаллери, Паренто)

1:3 — 39 Вуд (Сантини, Каммаллери)

1:4 — 44 Вуд (Столлери, Холл)

Аризона — Тампа-Бэй — 5:3 (2:1, 3:0, 0:2)

1:0 — 8 Ридер (Экман-Ларссон, Врбата)

2:0 — 10 Врбата (Ридер, Ганзал)

2:1 — 18 Пакетт (Бурнивал, Дюмон)

3:1 — 34 Стоун (Врбата, Ганзал)

4:1 — 36 Фишер (Бурмистров, Макгинн)

5:1 — 39 Ганзал (Ридер, Врбата)

5:2 — 49 Наместников (Палат, Филппула)

5:3 — 54 Палат (Нестеров, Джонсон)

Миннесота — Анахайм — 5:3 (1:2, 1:1, 3:0)

1:0 — 2 Хаула (Паризе, Поминвилл)

1:1 — 5 Ноусен (Фаулер, Болл)

1:2 — 13 Фаулер

1:3 — 22 Перри (Гецлаф, Кеслер)

2:3 — 25 Цукер

3:3 — 53 Хаула (Дамба, Сутер)

4:3 — 54 Сутер (Койл, Нидеррайтер)

5:3 — 55 Цукер (Койву, Гранлунд)

Калгари — Эдмонто 3:7 (0:3, 1:3, 2:1)

0:1 — 1 Слепышев (Каджула)

0:2 — 5 Эберле (Ларссон, Пулио)

0:3 — 5 Летесту (Клефбом, Кэссиан)

0:4 — 23 Макдэвид (Ларссон, Драйзайтль)

0:5 — 32 Эберле (Пулио, Беннинг)

1:5 — 35 Ткачак (Фролик, Хэмилтон)

1:6 — 36 Клефбом (Эберле, Нюджент-Хопкинс)

2:6 — 40 Монахан

3:6 — 55 Боума (Уайдман, Броди)

3:7 — 59 Нюджент-Хопкинс (Ларссон, Эберле)

Сан-Хосе — Колорадо — 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

1:0 — 5 Уорд (Влэшик, Торнтон)

1:1 — 30 Григоренко (Голубеф, Маккиннон)

2:1 — 35 Карлссон (Карпентер)

2:2 — 50 Бошемен

3:2 — 61 Шлемко (Лабанк, Кутюр)