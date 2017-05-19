Чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдет в Беларуси и Латвии

NEWSru.com
пятница, 19 мая 2017 г. 15:54
Матчи чемпионата мира по хоккею в 2021 году пройдут в столицах Белоруссии и Латвии - Минске и Риге. Такое решение было принято в пятницу на конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) в Кельне в рамках чемпионата мира-2017.
Ledo ritulys

В ходе выборов совместная заявка Белоруссии и Латвии набрала 55 голосов, тогда как единственный конкурент - Финляндия с городами Тампере и Хельсинки - 52, сообщает пресс-служба IIHF.

Предлагаемые даты проведения соревнований 7-23 мая 2021 года. Главной площадкой ЧМ станет 15-тысячная "Арена-Минск", где пройдут полуфиналы, матч за третье место и финал. Сборная России на групповом этапе чемпионата будет играть именно в Минске.

Рига и Минск в прошлом по разу принимали у себя первенство планеты - в 2006 и 2014 годах соответственно. Причем ЧМ-2014 в Белоруссии стал вторым по посещаемости в истории. Матчи того турнира с трибун увидели 640 044 болельщика.

РФ ранее принимала чемпионаты мира в 2000, 2007 и 2016 годах. По словам главы Федерации хоккея России Владислава Третьяка, новую заявку его ведомство пока подавать не намерено. Негласный интервал между турнирами в одной стране составляет семь-восемь лет.

NEWSru.com
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Чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдет в Беларуси и Латвии

Ledo ritulys
Матчи чемпионата мира по хоккею в 2021 году пройдут в столицах Белоруссии и Латвии - Минске и Риге. Такое решение было принято в пятницу на конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) в Кельне в рамках чемпионата мира-2017.

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