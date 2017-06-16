Чемпион WBC в супертяжелом весе был арестован

Непобежденный до сих пор американский боксер Деонтей Уайлдер, чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весовой категории, арестован за хранение марихуаны, сообщает Boxing Scene.

Уайлдер был остановлен дорожной полицией 14 июня в Таскалусе (штат Алабама). Инспектор учуял запах наркотика из его автомобиля Cadillac Escalade. Машину обыскали и полиции удалось найти марихуану.

Количество обнаруженной марихуаны было небольшим, поэтому боксер обвинен в незаконном хранении наркотических средств второй степени. Боксера в итоге отпустили из полиции под залог всего в 1 тысячу долларов.

Сторона боксера уверяет, что найденный наркотик принадлежит не ему. По словам адвоката Пола Паттерсона, Уайлдер уезжал из штата на несколько дней, а его машиной в это время пользовался другой человек. Боксер забрал автомобиль из своего автопарка уже с наркотиками.

На счету Уайлдера 38 боев на профессиональном ринге и во всех он одержал победы (37 — нокаутом). С января 2015 года владеет чемпионским поясом по версии WBC и с тех пор провел пять удачных защит титула.