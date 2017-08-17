Чемпион России по гольфу убил мать, отрезав ей голову

 (3)
rus.DELFI.lv
четверг, 17 августа 2017 г. 08:16
Чемпион России по гольфу 2002 года Артем Нестеров задержан по подозрению в жестоком убийстве своей матери.
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

В полицию об убийстве сообщила сестра спортсмена. Она рассказала, что ей позвонила жена брата, которой до этого позвонил сам Нестеров и сообщил, что убил свою мать.

"Полицейские немедленно выехали на место происшествия в поселок Ерино, где обнаружили обезглавленное тело 56-летней матери Артема Нестерова, — сообщил РИА "Новости" источник в правоохранительных органах. — Оперативники уголовного розыска на следующий день нашли и задержали Нестерова и доставили в отдел полиции, где он во всем сознался".

По словам Нестерова, он задушил мать руками, после чего обезглавил тело кухонным ножом. Убийство произошло 11 августа. О причинах своего поступка Нестеров не сообщил.

Нестеров — первый мастер спорта России по гольфу. В 2002 году он стал чемпионом страны. По завершении спортивной карьеры он получил тренерскую лицензию и работал инструктором по гольфу.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Спорт в мире

Чемпион России по гольфу убил мать, отрезав ей голову (3)

Чемпион России по гольфу убил мать, отрезав ей голову
Чемпион России по гольфу 2002 года Артем Нестеров задержан по подозрению в жестоком убийстве своей матери.

Кто лучший футболист года: Буффон, Месси или Роналду? (3)

Lionelis Messi
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил тройку претендентов на звание лучшего игрока континента по итогам сезона-2016/2017.

Лесбиянка и наркоманка с 30 тату. Топ-10 фотографий экстравагантной легкоатлетки Иники Макферсон (5)

Лесбиянка и наркоманка с 30 тату. Топ-10 фотографий экстравагантной легкоатлетки Иники Макферсон
Не слышали про американскую легкоатлетку Инику Макферсон? Не беда! Она та, на кого надо смотреть. И пусть в секторе для прыжков в высоту привычно доминировала российская спортсменка Мария Ласицкене, американка на прошедшем в Лондоне чемпионате мира тоже не затерялась.

Болельщики выбрали лучший гол в истории английской премьер-лиги

Болельщики выбрали лучший гол в истории английской премьер-лиги
Бывший нападающий лондонского "Арсенала" и сборной Нидерландов Деннис Бергкамп стал автором лучшего гола в истории английской премьер-лиги по версии болельщиков. Таковы итоги опроса, проведенного на сайте BBC Sport.

Каспаров после возвращения в шахматы: три партии — три ничьих (16)

Каспаров после возвращения в шахматы: три партии — три ничьих
Российские гроссмейстеры Гарри Каспаров и Сергей Карякин сыграли вничью в партии по быстрым шахматам в первом туре шахматного турнира в Сент-Луисе. Во втором туре Каспаров сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой, а в третьем заключил мировую с кубинцем Леньером Пересом.
Facebook друзья