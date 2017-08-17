Чемпион России по гольфу убил мать, отрезав ей голову

Чемпион России по гольфу 2002 года Артем Нестеров задержан по подозрению в жестоком убийстве своей матери.

В полицию об убийстве сообщила сестра спортсмена. Она рассказала, что ей позвонила жена брата, которой до этого позвонил сам Нестеров и сообщил, что убил свою мать.

"Полицейские немедленно выехали на место происшествия в поселок Ерино, где обнаружили обезглавленное тело 56-летней матери Артема Нестерова, — сообщил РИА "Новости" источник в правоохранительных органах. — Оперативники уголовного розыска на следующий день нашли и задержали Нестерова и доставили в отдел полиции, где он во всем сознался".

По словам Нестерова, он задушил мать руками, после чего обезглавил тело кухонным ножом. Убийство произошло 11 августа. О причинах своего поступка Нестеров не сообщил.

Нестеров — первый мастер спорта России по гольфу. В 2002 году он стал чемпионом страны. По завершении спортивной карьеры он получил тренерскую лицензию и работал инструктором по гольфу.