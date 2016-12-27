"Челси" впервые выиграл 12 матчей подряд

В английском чемпионате стартовал Boxing Day, когда в течение двух недель команды премьер-лиги проведут по три-четыре матча. Сегодня стартовал 18-й тур, а лондонский "Челси" впервые в своей истории одержал 12-ю победу подряд в чемпионате.

"Челси" разгромил на своем поле "Борнмут" (3:0) благодаря дублю Педро и реализованному Азаром пенальти. "Аристократы" при Антонио Конте впервые в истории выиграли 12 матчей подряд в чемпионате. Команда набрала 46 очков и по-прежнему опережают на 7 пунктов ближайшего преследователя, "Манчестер Сити".

"Горожане" сегодня в гостях взяли верх над "Халлом" (2:0), Хозяев поля в середине второго тайма подвел защитник Робертсон, допустивший необязательный фол в своей штрафной. Яя Туре с пенальти привел приговор в исполнение, а через шесть минут Ихеаначо закрепил успех "Ман Сити".

Одержал победу и "Манчестер Юнайтед", выигравший дома у "Сандерленда" (3:1). Во всех голах манкунианцев принял участие Златан Ибрагимович, сам забивший один гол и еще отдавший две передачи. Во втором случае ею воспользовался Генрих Мхитарян, поразивший ворота красивым ударом пяткой. Правда, видеоповтор показал, что забивал армянский форвард из положения "вне игры", но красота гола, видно так повлияла на судей, что они предпочли не увидеть такой мелочи, как офсайд.

Завтра в лиге свои матчи проведут еще два клуба из лидирующей группы — "Ливерпуль" и "Тоттэнхем".

Чемпионат Англии (18-й тур):

Уотфорд — Кристал Пэлас 1:1 (0:1)

Голы: Кабай (26), Дини (71-пен.)

Суонси — Вест Хэм 1:4 (0:1)

Голы: Льоренте (89) — Айю (13), Рид (50), Антонио (78), Кэрролл (90)

Бернли — Мидлсбро 1:0 (0:0)

Гол: Грэй (80)

Арсенал — Вест Бромвич 1:0 (0:0)

Гол: Жиру (86)

Арсенал: Чех, Габриэл, Гиббс (Монреаль, 71), Бельерин, Косьельни, Озил, Джака, Санчес, Коклен (Рэмзи, 74), Ивоби (Перес, 71), Жиру.

Манчестер Юнайтед — Сандерленд 3:1 (1:0)

Голы: Блинд (39), Ибрагимович (82), Мхитарян (86) — Борини (90+1)

МЮ: Де Хеа, Валенсия, Джонс, Рохо, Блинд, Кэррик, Эррера (Феллайни, 84), Мата (Марсьяль, 74), Погба, Лингард (Мхитарян, 62), Ибрагимович.

Челси — Борнмут 3:0 (1:0)

Голы: Педро (24, 90+3), Азар (49-пен.)

Челси: Куртуа, Давид Луиз, Кэйхилл, Алонсо, Аспиликуэта, Педро, Фабрегас, Виллиан (Чалоба, 83), Матич, Азар (Батшуайи, 90), Мозес (Айна, 90).

Лестер — Эвертон 0:2 (0:0)

Голы: Миральяс (51), Лукаку (90+1)

Халл — Манчестер Сити 0:2 (0:0)

Голы: Туре (72-пен.), Ихеаначо (78)

МС: Браво, Отаменди, Клиши, Санья, Стоунз (Коларов, 18), де Брюйне, Стерлинг, Сильва (Фернандо, 87), Туре, Нолито (Ихеаначо, 57), Фернандиньо.

1 Челси 18 46

2 Ман Сити 18 39

3 Ливерпуль 17 37

4 Арсенал 18 37

5 Тоттенхэм 17 33

6 Ман Юнайтед 18 33

7 Эвертон 18 26

8 Саутгемптон 17 24

9 Вест Бромвич 18 23

10 Уотфорд 18 22

11 Вест Хэм 18 22

12 Сток Сити 17 21

13 Борнмут 18 21

14 Бернли 18 20

15 Мидлсбро 18 18

16 Лестер Сити 18 17

17 Кристал Пэлас 18 16

18 Сандерленд 18 14

19 Суонси Сити 18 12

20 Халл Сити 18 12