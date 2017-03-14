"Челси" оставил Моуринью и "МЮ" без Кубка Англии

Определились все четвертьфиналисты Кубка Англии по футболу. Последним стал лондонский "Челси", обыгравший в понедельник на своем поле "Манчестер Юнайтед".

Манкунианцы поначалу смотрелись боевито на "Стэмфорд Бридж", но за десять минут до перерыва остались вдесятером, когда вторую желтую успел получить Андер Эррера.

В дебюте второго тайма "МЮ" пропустил. Поль Погба как-то не очень охотно стал прессинговать своего партнера по сборной Франции Н'Голо Канте, тот воспользовался этим и отправил с дальней дистанции мяч прямо в нижний угол ворот — 1:0.

Этот гол так и остался единственным в матче, хотя у Рэшфорда вскоре был отличный шанс сравнять результат. Ну и не хватало "МЮ" впереди своего лидера Златана Ибрагимовича, который начал отбывать трехматчевую дисквалификацию.

Таким образом, "Челси" вышел в полуфинал Кубка Англии, где встретится с "Тоттенхэмом", а другую пару составят лондонский "Арсенал" и "Манчестер Сити".

Кубок Англии. 1/4 финала

Челси Лондон — Манчестер Юнайтед 1:0 (0:0)

Гол: Канте (51)

Челси: Куртуа, Давид Луиз, Кэйхилл, Алонсо, Аспиликуэта, Матич, Мозес (Зума, 89), Виллиан (Фабрегас, 81), Канте, Азар, Диего Коста (Батшуайи, 90).

МЮ: Де Хеа, Джонс, Смоллинг, Рохо, Валенсия, Мхитарян (Феллайни, 37), Эррера, Янг (Лингард, 81), Погба, Дармиан, Рэшфорд.

Предупреждения: Эррера (20), Янг (79), Диего Коста (87).

Удаление: Эррера (20, 35).