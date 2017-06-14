Cамый быстрый гол в истории бразильцев, Франция в меньшинстве обыграла Англию

Бразильцы лихо начали встречу, открыв счет уже на 10-й секунде матча. Пас защитника хозяев Бэлли Райта перехватил Виктор Жулиано и вывел на ударную позицию Диего Соузу, который точно пробил в касание в дальний угол — 0:1. Этот гол стал для "пентакампеонов" самым быстрым в истории национальной команды.



В дальнейшем бразильцы забили "Соккеруз" еще три мяча, а Соуза оформил дубль — 0:4. Для австралийцев это был последний матч перед Кубком конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля в России. На групповом этапе они сыграют со сборными Чили, Камеруна и Германии.

Аргентинцы разгромили в гостях сборную Сингапура (6:0), а французы сумели обыграть в меньшинстве англичан (3:2).

Встреча прошла в Сен-Дени на стадионе "Стад де Франс" и счет открыли гости: на 9-й минуте Гарри Кейн после продольной передачи Бернтранда. До перерыва "трехцветные" не только отыгрались, но и вышли вперед, когда оба раза на добивании были точны Самуэль Юмтити и Джибриль Сидибе.

Едва началась вторая половина игры, как "львы" заработали 11-метровый, а хозяева поля еще и остались в меньшинстве после удаления за "фол последней надежды" Варана. Кейн оформил дубль — 2:2.

Несмотря на то что французы играли вдесятером, именно им удалось за 12 минут до конца встречи забить победный мяч. Сделал это Усман Дембеле — 3:2.

Товарищеские матчи:

Австралия — Бразилия 0:4 (0:1)

Голы: Диего Соуза (1, 90+3), Тиаго Силва (62), Тайсон (75)

Австралия: Лэнгерак, Бехич, Сэйнсбери (Ирвайн, 57), Райт (Макгоуэн, 78), Миллиган, Тройси (Рогич, 79), Дегенек, Кэйхилл (Макларен, 57), Луонго (Муй, 78), Лекки (Хрустич, 57), Круз.

Бразилия: Диего Алвес, Тиаго Силва (Жемерсон, 78), Давид Луиз (Фернандиньо, 73), Алекс Сандро, Родриго Кайо, Диего Соуза, Паулиньо (Ренато Аугусто, 83), Жулиано (Родригиньо, 78), Коутиньо (Виллиан, 71), Дуглас Коста (Тайсон, 59), Рафинья.



Сингапур — Аргентина 0:6 (0:2)

Голы: Фасио (25), Корреа (31), Гомес (60), Паредес (74), Аларио (90), Ди Мария (90+3)

Аргентина: Гусман, Биглия (Банега, 46), Маммана, Фасио, Ди Мария, Сальвио, Корреа (Аларио, 46), Лансини (Паредес, 60), Гомес (Фернандес, 70), Акунья, Дибала.



Норвегия — Швеция 1:1 (1:0)

Голы: Эльюнусси (44) — Арментерос (81)

Румыния — Чили 3:2 (1:2)

Голы: Станку (31), Станчу (60), Бэлуцэ (83) — Варгас (8), Валенсия (18)

Румыния: Пантилимон, Ганя (Цыру, 70), Тошка, Кирикеш, Пинтилий, Ханка, Марин (Ротарю, 46), Бензар (Иван, 46), Станчу (Бикфалви, 86), Станку (Бэлуцэ, 66), Андоне (Грозав, 46).

Чили: Эррера, Роко, Мена (Родригес, 89), Диас, Валенсия (Исла, 46), Гутьеррес (Фуэнсалида, 83), Медель, Санчес, Арангис (Видаль, 54), Варгас (Пуч, 65), Диас (Сильва, 55).

Удаление: Медель (33).

Камерун — Колумбия 0:4 (0:2)

Голы: Хамес (16), Мина (30, 52), Искьердо (85)

Удаление: Тамбе (Камерун, 47).

Франция — Англия 3:2 (2:1)

Голы: Умтити (22), Сидибе (43), Дембеле (78) — 48, пенальти Кейн (9, 48-пен.)

Франция: Льорис, Варан, Менди (Динь, 21), Сидибе (Жалле, 90), Умтити, Погба, Канте, Лемар, Мбаппе, Жиру (Косьельни, 52), Дембеле.

Англия: Хитон (Батленд, 46), Джонс (Крессуэлл, 82), Стоунз, Бертран (Уокер, 46), Кэйхилл, Алли, Окслейд-Чемберлен, Стерлинг, Дайер, Триппьер (Лаллана, 76), Кейн.

Удаление: Варан (47).

