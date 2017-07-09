Бывший известный велогонщик сменил пол и стал Филиппой

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rus.DELFI.lv
воскресенье, 9 июля 2017 г. 14:16
Известный в прошлом британский велогонщик 58-летний Роберт Миллар перенес операцию по смене пола и стал женщиной по имени Филиппа Йорк, сообщает издание Inside The Games.
© AP / Scanpix

Процесс по смене пола Миллар начал еще в 2000 году, но не заявлял о своем решении публично, поскольку боялся осуждения со стороны семьи, общества и прессы. "К счастью, сейчас гендерные проблемы не являются предметом такой нетерпимости, как раньше", — отметила Филиппа Йорк.

За свою спортивную карьеру британец становился победителем трех этапов веломногодневки "Тур де Франс", а также выигрывал этапы на "Джиро д’Италия" и "Вуэльте". В 1984 году он стал лучшим в горной классификации "Тура", а в 1987 — "Джиро". Лучший результат в генеральных классификациях Гран-туров — 2-е место ("Вуэльта" — 1985 и 1986 год, "Джиро" — 1987 год).

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Бывший известный велогонщик сменил пол и стал Филиппой (2)

Бывший известный велогонщик сменил пол и стал Филиппой
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