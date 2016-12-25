Бывшего чемпиона мира по боксу избили на автозаправке

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DELFI
воскресенье, 25 декабря 2016 г. 14:45
Бывший чемпион мира по версиям WBA и WBC боксер Рикардо Майорга был избит на одной из автозаправок в никарагуанской столице Манагуа, сообщает Boxingscene.
© Shutterstock nuotr.

На бывшего спортсмена напал неизвестный с битой и ударил его несколько раз. Причиной нападения стал конфликт между сторонами, завязавшийся в очереди на заправочную станцию. Разбив 43-летнему боксеру лицо в кровь, неизвестный скрылся с места происшествия.

Рикардо Майорга становился чемпионом мира в полусреднем и первом среднем весе. Свой последний бой в 2015 году и проиграл его нокаутом американцу Шейну Мозли. Всего на профессиональном ринге никарагуанский боксер провел 41 поединок, одержал 31 победу (25 — нокаутом), потерпел 9 поражений, а еще один бой завершился вничью.

DELFI
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