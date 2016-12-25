Бывшего чемпиона мира по боксу избили на автозаправке

Бывший чемпион мира по версиям WBA и WBC боксер Рикардо Майорга был избит на одной из автозаправок в никарагуанской столице Манагуа, сообщает Boxingscene.

На бывшего спортсмена напал неизвестный с битой и ударил его несколько раз. Причиной нападения стал конфликт между сторонами, завязавшийся в очереди на заправочную станцию. Разбив 43-летнему боксеру лицо в кровь, неизвестный скрылся с места происшествия.

Рикардо Майорга становился чемпионом мира в полусреднем и первом среднем весе. Свой последний бой в 2015 году и проиграл его нокаутом американцу Шейну Мозли. Всего на профессиональном ринге никарагуанский боксер провел 41 поединок, одержал 31 победу (25 — нокаутом), потерпел 9 поражений, а еще один бой завершился вничью.