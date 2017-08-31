Бывшая чемпионка UFC Ронда Роузи вышла замуж за бойца MMA

Бывшая чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американка Ронда Роузи вышла замуж за другого представителя этого промоушена Трэвиса Брауна. В апреле этого года пара объявила о помолвке.
Ronda Rousey su savo vyru Travisu Browne'u
© DELFI montažas / Scanpix

Спортсменка опубликовала свадебные фото в своем Instagram-аккаунте, сообщает Lenta.ru. "Это самый счастливый день в моей жизни", — написала Роузи.

Как сообщалось, Роузи и Браун познакомились в 2014 году, когда тренировались вместе в Калифорнии. Летом 2015-го в СМИ появилась информация о начале их отношений, а в феврале 2016-го Браун развелся с первой женой — моделью Дженной Вебб. С ней он прожил в браке чуть больше года, от предыдущего брака у него осталось двое сыновей. Девушка обвинила супруга в домашнем насилии, из-за чего UFC временно отстранил бойца от участия в поединках. По итогам расследования инцидента Браун был признан невиновным.

Ронда Роузи является первой обладательницей пояса UFC в легчайшем весе, где провела шесть успешных защит титула, но в ноябре 2015 года проиграла американке Холли Холм. Через год Роузи провела еще один бой и снова неудача — проигрыш нокаутом уже на 48-й секунде Аманде Нуньос из Бразилии.

Трэвис Браун провел на профессиональном ринге 25 боев, одержал 18 побед, потерпел 6 поражений, а еще один поединок завершился вничью.

30-летняя Роузи — бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе. На ее счету 14 боев по правилам ММА, в которых она одержала 12 побед и потерпела два поражения. Роузи проиграла два последних поединка в карьере — ее поочередно нокаутировали Холли Холм и Аманда Нуньес.

35-летний Браун также находится на контракте с UFC и выступает в тяжелом весе. Он провел 25 поединков по правилам ММА, в которых одержал 18 побед (14 — нокаутом) и потерпел семь поражений.

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