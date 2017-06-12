Буффон: Даже у самого бездарного игрока "Реала" больше трофеев, чем у меня

rus.DELFI.lv
понедельник, 12 июня 2017 г. 09:00
39-летний вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон в эфире Sky Sport Italia заявил, что может завершить карьеру после чемпионата мира 2018 года.
Gianluigi Buffonas
© Reuters / Scanpix

"Карьера спортсмена состоит из побед и поражений. Я много выигрывал в свое время, но и проигрывал достаточно. Мы всегда должны смотреть в будущее. Я действительно горжусь тем, что никогда не был таким, как те люди, которые праздновали наше поражение от "Реала" в Италии. В футболе случаются победы и поражения. Я убежден в том, что из неудачи можно извлечь гораздо больше пользы, чем из успеха, так что автоматически не могу согласиться с теми, кто обрадовался поражению "Юве", — сказал Буффон. — Да, я честно горжусь, что я не такой. Ожидания от финала в Кардиффе были слишком оптимистичными в игре против команды, где даже у самого бездарного футболиста трофеев и больших финалов в карьере больше, чем у меня ("Ювентус" был разбит в финале ЛЧ-2017 "Реалом" — 1:4)".

"Этот год может стать для меня последним, и провести его я хочу на первых ролях, — продолжил итальянский вратарь. — Я не вечен и никогда так не думал. Я думаю о команде, "Ювентус" и сборная Италии не должны зависеть от одного человека. Когда я закончу карьеру, то хотел бы немного отдохнуть, потому что у меня была долгая и напряженная карьера".

За свою карьеру Буффон десять раз становился чемпионом Италии, четырехкратный обладатель Кубка Италии и шестикратный Суперкубка Италии, обладатель Кубка УЕФА (1999 с "Пармой"), трижды играл в финале Лиги чемпионов, но ни разу ее так и не выиграл. Со сборной Италии стал чемпионом мира (2006) и вице-чемпионом Европы (2012).

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