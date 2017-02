Брызгалов задал звездам НХЛ простой математический пример

Голкипер обращался с шуточными вопросами к звездным хоккеистам и среди прочих подготовил несложную математическую задачку, спрашивая: "Сколько будет 2+2х2?"

"Овечкин и Бобровский, да все российские игроки ответили верно — "6", а вот североамериканцы подкачали. Они отвечали, что будет "8". Видимо, дело в том, что в школе мы считали в уме, не пользуясь калькуляторами", — отметил Брызгалов.

We gave @BryzGoalie30 a microphone to cover the NHL All-Star game.

He picked up a few more along the way. pic.twitter.com/cndpmb0Kdo— The Players' Tribune (@PlayersTribune) February 1, 2017