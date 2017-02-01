Брызгалов задал звездам НХЛ простой математический пример

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rus.DELFI.lv
среда, 1 февраля 2017 г. 13:45
Известный российский вратарь Илья Брызгалов во время звездного уик-энда, завершившегося в Лос-Анджелесе, успел поработать в качестве телевизионного репортера и взять несколько флеш-интервью у приглашенных на "Матч звезд НХЛ" игроков.
© RIA Novosti / "Infogra"

Голкипер обращался с шуточными вопросами к звездным хоккеистам и среди прочих подготовил несложную математическую задачку, спрашивая: "Сколько будет 2+2х2?"

"Овечкин и Бобровский, да все российские игроки ответили верно — "6", а вот североамериканцы подкачали. Они отвечали, что будет "8". Видимо, дело в том, что в школе мы считали в уме, не пользуясь калькуляторами", — отметил Брызгалов.

Также стоит отметить, что рейтинг прошедшего "Матча всех звезд НХЛ-2017" оказался лучшим за последние 13 лет, его посмотрели 2,28 млн. телезрителей.

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