Брызгалов задал звездам НХЛ простой математический пример

Известный российский вратарь Илья Брызгалов во время звездного уик-энда, завершившегося в Лос-Анджелесе, успел поработать в качестве телевизионного репортера и взять несколько флеш-интервью у приглашенных на "Матч звезд НХЛ" игроков.

Голкипер обращался с шуточными вопросами к звездным хоккеистам и среди прочих подготовил несложную математическую задачку, спрашивая: "Сколько будет 2+2х2?"

"Овечкин и Бобровский, да все российские игроки ответили верно — "6", а вот североамериканцы подкачали. Они отвечали, что будет "8". Видимо, дело в том, что в школе мы считали в уме, не пользуясь калькуляторами", — отметил Брызгалов.

We gave @BryzGoalie30 a microphone to cover the NHL All-Star game. He picked up a few more along the way. pic.twitter.com/cndpmb0Kdo— The Players' Tribune (@PlayersTribune) February 1, 2017

Также стоит отметить, что рейтинг прошедшего "Матча всех звезд НХЛ-2017" оказался лучшим за последние 13 лет, его посмотрели 2,28 млн. телезрителей.