Британские и чешские биатлонисты отказались ехать на этап Кубка мира в Тюмень

Сборные Великобритании и Чехии объявили о бойкоте предпоследнего этапа Кубка мира-2016/17 по биатлону, который в марте следующего года должна принять Тюмень, сообщают Britishbiathlon.com и idnes.cz.

О бойкоте британцев тюменского этапа Кубка мира заявил генеральный секретарь Союза биатлонистов Великобритании Марк Гудсон: "Руководство Союза приняло единогласное решение о бойкоте восьмого этапа Кубка мира в Тюмени".

Практически одновременно с британцами аналогичное решение приняла и сборная Чехии. Глава Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза сообщил, что не только чешская команда собирается бойкотировать тюменский этап Кубка мира, если Международный союз биатлонистов (IBU) не отреагирует на допинговый скандал в России.

"Наших биатлонистов там точно не будет, мы уже договорились об этом. И если ничего не случится, французы тоже не поедут. Я думаю, нужно показать русским: то, что происходило — это неправильно, — сказал Хамза.

Напомним, что IBU не так давно получил от Всемирного антидопингового агентства список с именами 31 российского биатлониста, которые подозреваются в употреблении запрещенных препаратов. В четверг, 22 декабря, должно пройти заседание исполкома IBU по этому вопросу. А накануне этого решения с заявлением выступила и Норвегия, которая хочет видеть от Международного союза биатлонистов конкретные шаги в отношении России — лишение ее соревнований и дисквалификация спортсменов, указанных в докладе Макларена. Если этого не произойдет, сборная Норвегия по биатлону также начнет рассматривать вопрос о бойкоте соревнований в России.

"Мы будем удивлены и очень разочарованы, если IBU не согласится с перечисленными комментариями и не перенесет юниорский чемпионат мира-2017 из Острова (Псковская область), а также 8-й этап Кубок мира из Тюмени", — говорится в сообщении Союза биатлонистов Норвегии.