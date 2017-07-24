Британец Фрум выиграл "Тур де Франс" в четвертый раз за пять лет

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rus.DELFI.lv
понедельник, 24 июля 2017 г. 07:34
В Париже на Елисейских полях завершилась престижная веломногодневка "Тур де Франс". Ее победителем стал британец Кристофер Фрум из команды Sky. Эта победа стала четвертой для гонщика в карьере на "Большой петле".
Tour de France čempionas Ch. Froome'as
© AFP/ Scanpix

В этом году "Тур де Франс" проводился в 104-й раз. Многодневка по дорогам Франции стартовала 1 июля в немецком Дюссельдорфе. По ходу второй недели Фрум возглавил общий зачет, потом на несколько этапов потерял лидерство, но в середине гонки вновь вернул себе желтую майку. В горах он был не слабее конкурентов, а в "разделках" имел над ними преимущество.

На последней неделе гонки преимущество гонщика Sky в общем зачете над ближайшими конкурентами составляло меньше минуты, но лидер контролировал ситуацию в пелотоне, оставив остальным разыгрывать места со второго и ниже.

До этого Фрум выигрывал "Тур де Франс" в 2013, 2015 и 2016 годах. На "Туре-2014" спортсмен сошел с гонки после 4-го этапа из-за падения. Таким образом, Фрум четыре раза выиграл "Тур де Франс" за последние пять лет.

По количеству побед Фрум уступает только Жаку Анкетилю, Бернару Ино, Эдди Мерксу и Мигелю Индурайну (у них по 5 титулов). Британец стал первым с 2006 года гонщиком, которому удалось выиграть "Тур" без единой победы на этапах.

Вторым в общем зачете стал колумбиец Ригоберто Уран (Cannondale-Drapac) — его проигрыш Фруму составил в итоге 54 секунды. Третий — француз Ромен Барде (AG2R La Mondiale) с отставанием более двух минут. В прошлом сезоне тройку призеров составили Фрум, Барде и колумбиец Кинтана.

Спринтерский зачет выиграл австралиец Майкл Мэттьюс (Team Sunweb), в горном зачете победил француз Уоррен Баргуль (Team Sunweb), в молодежном зачете — британец Адам Йейтс (Orica-BikeExchange), в командном зачете — Team Sky.

Общий зачет "Тур де Франс"-2017

1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) — 86:20.55
2. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) +0.54 мин
3. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) +2.20
4. Микель Ланда (Испания, Sky) +2.21
5. Фабио Ару (Италия, "Астана") +3.05
6. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) +4.42
7. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) +6.14
8. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE Team Emirates) +8.20
9. Альберто Контадор (Испания, Trek — Segafredo) +8.49
10. Уоррен Баргиль (Франция, Sunweb) +9.25…

Стартовали 196 участников, завершили гонку 167. Латвийские велогонщики второй год подряд пропустили "Тур".

Спринтерский зачет

1. Майкл Мэттьюс (Австралия, Team Sunweb) — 370 очков
2. Андре Грайпель (Германия, Lotto Soudal) — 234
3. Эдвалд Боассон Хаген (Норвегия, Dimension Data) — 220…

Горный зачет

1. Уоррен Баргуль (Франция, Team Sunweb) — 169
2. Примош Роглич (Словения, Team LottoNl-Jumbo) — 80
3. Томас Де Гендт (Бельгия, Lotto Soudal) — 64…

Молодежный зачет

1. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) — 86:27.09
2. Луис Мейнтье (ЮАР, UAE Team Emirates) +2.06
3. Эмануэль Бухманн (Германия, Bora-Hansgrohe) +27.07…

Командный зачет

1. Team Sky — 259:21.06
2. AG2R La Mondiale +7.14
3. Trek-Segafredo +1:44.46…

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