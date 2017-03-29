Бразилия первой отобралась на ЧМ-2018 в России, Аргентина опустилась на 5-е место

rus.DELFI.lv
среда, 29 марта 2017 г. 15:15
В 14-м туре отборочного цикла на ЧМ-2018 по футболу сборная Аргентины без дисквалифицированного на 4 матча Лионеля Месси проиграла в Боливии (0:2) и опустилась на 5-е место в турнирной таблице.
© AP / Scanpix

Лидеры квалификации бразильцы дома разгромили парагвайцев (3:0), набрали 33 очка и первыми среди всех сборных (без учета сборной России), участвующих в квалификации, обеспечили себе выход в финальную часть ЧМ-2018 в России.

На второе место поднялась сборная Колумбии (24 очка) после победы в Эквадоре (2:0). На очко от Колумбии отстают Уругвай и Чили, на два — Аргентина, на 4 — Эквадор, на 6 — Перу и Парагвай. Напрямую на ЧМ-2018 попадут сборные, занявшие места с первого по четвертое, а пятая команда сыграет стыковые матчи с представителем Океании. До конца отбора осталось еще 4 тура.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи примут Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

Квалификация ЧМ-2018. Южная Америка

14-й тур

Боливия — Аргентина 2:0 (1:0)

Голы: Арсе 31, Морено 52.

Аргентина: Ромеро, Мусаккьо, Рохо, Фунес Мори (Каруццо, 36), Ронкалья, Ди Мария, Банега, Писарро, Перес (Акунья, 70), Корреа (Агуэро, 56), Пратто.

Эквадор — Колумбия 0:2 (0:2)

Голы: Хамес 20, Куадрадо 34.

Чили — Венесуэла 3:1 (3:0)

Голы: Санчес 5, Паредес 7, 22 — Рондон 63.

Бразилия — Парагвай 3:0 (1:0)

Голы: Коутиньо 34, Неймар 64, Марсело 86.

Бразилия: Алиссон, Маркиньос (Тиаго Силва, 46), Марсело, Фагнер, Миранда, Ренато Аугусто, Каземиро, Паулиньо, Коутиньо (Виллиан, 87), Фирмино (Диего Соуза, 87), Неймар.

Перу — Уругвай 2:1 (1:1)

Голы: Герреро 34, Флорес 62 — Санчес 30.

После 14-го тура

1 Бразилия 14 10 3 1 35-10 33
2 Колумбия 14 7 3 4 18-15 24
3 Уругвай 14 7 2 5 26-17 23
4 Чили 14 7 2 5 24-19 23
5 Аргентина 14 6 4 4 15-14 22
6 Эквадор 14 6 2 6 23-20 20
7 Перу 14 5 3 6 22-23 18
8 Парагвай 14 5 3 6 13-21 18
9 Боливия 14 3 1 10 12-32 10
10 Венесуэла 14 1 3 10 17-34 6

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