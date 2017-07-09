Боттас завоевал второй поул в карьере, Хэмилтон потерял 5 мест

По итогам квалификации Боттас выиграл у лидера общего зачета немца Себастьяна Феттеля ("Феррари") всего 42 тысячных секунды. Третий результат показал британец Льюис Хэмилтон (+0,173 сек), но на стартовой решетке он займет восьмое место — пять позиций пилот "Мерседеса" потеряет из-за замены коробки передач.

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