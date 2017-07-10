Боттас на Гран-при Австрии одержал вторую победу в карьере Ф-1

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас стал победителем девятого этапа чемпионата мира Формул-1 — Гран-при Австрии. Всего за карьеру финский пилот одержал две победы, обе — в нынешнем сезоне (первая была в Сочи), когда он стал выступать за немецкую команду.

Одним из важнейших моментов Гран-при Австрии оказался старт, во время которого Валттери Боттас невероятно быстро среагировал на погасшие огни светофора.

Начавший гонку с первого ряда Себастьян Феттель настолько удивился реакции соперника, что попросил команду обратиться в ФИА и проверить, не совершил ли Боттас фальстарт.

Как сообщила ФИА, в Шпильберге реакция Боттаса на погасшие огни составила 0,201 секунды, и стюарды не нашли в действиях пилота "Мерседеса" ничего, что бы нарушало регламент.

После того, как Боттас сохранил позицию на старте, он создал задел в пару секунд над Феттелем, а к 20-му кругу увеличил отрыв до пяти секунд. Третьим держался Риккардо на "Ред Булл", а стартовавший восьмим Хэмилтон за несколько кругов пробрался на 5-е место. Быстро сошли из-за проблем с техникой Ферстаппен и Алонсо. Виновником аварии Алонсо стал Квят, который в первом повороте гонки въехал в болид испанца. За свои действия пилот "Торо Россо" получил штраф в виде проезда по пит-лейн, а в итоге россиянин финишировал последним, 16-м.

В середине гонки после волны пит-стопов Боттас сохранил лидерство с отрывом в 4 секунды от Феттеля, в 10 секунд — у Риккардо и в 12 сек — от Хэмилтона.

На последних кругах, когда лидеры проходили круговых, Феттель резко сократил отставание от Боттаса, а Хэмилтон — от Риккардо. В борьбе за победу на последнем круге немец уступал финну меньше секунды, но Боттас выдержал давление четырехкратного чемпиона мира и выиграл второй в карьере Гран-при. В соперничестве за третье место за круг до финиша Хэлмитон прошел Риккардо на торможении, но австралиец сразу вернул себе позицию.

В общем зачее чемпионата мира после 9 гонок Феттель увеличил разрыв от Хэмилтона до 20 очков — 171 против 151. А Боттас сократил отставание от напарника по "Мерседесу" до 15 пунктов.

Гран-при Австрии. Ред Булл Ринг, Шпильберг

Гонка

1. Валттери Боттас ("Мерседес") — 70 кругов

2. Себастьян Феттель ("Феррари") +0,658

3. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") +6,012

4. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +7,430

5. Кими Райкконен ("Феррари") +20,370

6. Ромен Грожан ("Хаас") +1.13,160

7. Серхио Перес ("Форс-Индия") +1 круг

8. Эстебан Окон ("Форс-Индия") +1 круг

9. Фелипе Масса ("Уильямс") +1 круг

10. Ланс Стролл ("Уильямс") +1 круг

11. Джолион Палмер ("Рено") +1 круг

12. Стоффель Вандорн ("Макларен") +1 круг

13. Нико Хюлькенберг ("Рено") +1 круг

14. Паскаль Верляйн ("Заубер") +1 круг

15. Маркус Эрикссон ("Заубер") +2 круга

16. Даниил Квят ("Торо Россо") +3 круга

Сходы

Карлос Сайнс-младший ("Торо Россо")

Кевин Магнуссен ("Хаас")

Фернандо Алонсо ("Макларен")

Макс Ферстаппен ("Ред Булл")

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Личный зачет

Себастьян Феттель — 171 очко

Льюис Хэмилтон — 151

Валттери Боттас — 136

Даниэль Риккардо — 107

Кими Райкконен — 83

Серхио Перес — 50

Макс Ферстаппен — 45

Эстебан Окон — 39

Карлос Сайнс-младший — 29

Фелипе Масса — 22

Ланс Стролл — 18

Нико Хюлькенберг — 18

Ромен Грожан — 18

Кевин Магнуссен — 11

Паскаль Верляйн — 5

Даниил Квят — 4

Фернандо Алонсо — 2

Кубок конструкторов

"Мерседес" — 287 очков

"Феррари" — 254

"Ред Булл" — 152

"Форс-Индия" — 89

"Уильямс" — 40

"Торо Россо" — 33

"Хаас" — 29

"Рено" — 18

"Заубер" — 5

"Макларен" — 2