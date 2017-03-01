Бьорген бьет рекорды: 16-е "золото" на чемпионатах мира по лыжам

rus.DELFI.lv
среда, 1 марта 2017 г. 12:21
Норвежская лыжница Марит Бьорген на чемпионате мира по лыжным гонкам в финском Лахти выиграла гонку на 10 километров классическим стилем. Для Бьорген это золото стало 16-м в карьере, что является мировым рекордом.
© AFP

36-летняя Марит Бьорген доминировала на десятке "классикой": на финише ее перевес над занявшей второе место шведкой Шарлотте Каллой составил 41 секунду. Тройку призеров замкнула еще одна норвежка Астрид Якобсен (+55 сек).

Золотая медаль в этой гонке стала для великой Бьорген 16-й в карьере на мировых первенствах и второй на ЧМ-2017 (ранее она победила в скиатлоне на 15 км), что является новым мировым рекордом. Всего она четыре раза побеждала в эстафетах, один раз — в командном спринте и 11 раз — в личных гонках.

Ранее на нынешнем ЧМ Бьорген по количеству золотых обошла советскую/российскую лыжницу Елену Вяльбе (14 золотых с 1989 по 1997 годы). Всего у норвежки за карьеру (с 2003 года) теперь 24 медали мировых первенств, что тоже является рекордом. Также Бьорген является 6-кратной Олимпийской чемпионкой.

Лыжные гонки. Чемпионат мира

Лахти, Финляндия

Женщины. Гонка с раздельного старта на 10 км, классический стиль

1. Марит Бьорген (Норвегия) — 25.24,9
2. Шарлотте Калла (Швеция) +41,0 сек
3. Астрид Якобсен (Норвегия) +55,5
4. Хайди Венг (Норвегия) +1.13,8
5. Анна Хааг (Швеция) +1.22,7
6. Кертту Нисканен (Финляндия) +1.23,7

Всего выступали 72 лыжницы.

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Бьорген бьет рекорды: 16-е "золото" на чемпионатах мира по лыжам

Бьорген бьет рекорды: 16-е золото на чемпионатах мира по лыжам
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