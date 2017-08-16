Болельщики выбрали лучший гол в истории английской премьер-лиги

Бывший нападающий лондонского "Арсенала" и сборной Нидерландов Деннис Бергкамп стал автором лучшего гола в истории английской премьер-лиги по версии болельщиков. Таковы итоги опроса, проведенного на сайте BBC Sport.

За гол Бергкампа, забитый в матче с "Ньюкаслом" в 2002 году, проголосовал 31 процент респондентов. После передачи Робера Пиреса голландец, стоя спиной к воротам, обыграл защитника эффектным касанием и поразил ворота ударом в дальний угол.

Бергкамп выступал за "Арсенал" с 1995 по 2006 год и забил 87 мячей в 312 матчах во всех турнирах.

Второе место в опросе занял мяч нападающего "Лидса" Тони Йебоа в ворота "Уимблдона" в 1995 году (29%), а третье — гол форварда "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни в ворота "Манчестер Сити" в 2011 году (22%). В опросе участвовали более полумиллиона человек. Голосование было приурочено к 25-летию премьер-лиги.

Премьер-лига была основана в 1992 году. Прежде матчи главной лиги английского футбола проводились под эгидой Первого дивизиона.