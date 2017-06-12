Болельщики напали на кикбоксера после спорного нокаута

Двое зрителей выбежали на ринг и напали на кикбоксера из Нидерландов Мертела Гронхарта, нокаутировавшего армянина Арута Григоряна во время турнира Glory 42 в Париже.

Гронхарт атаковал отступавшего Григоряна сзади, после того, как тот пропустил удар коленом в голову и, не защищаясь, пошел в свой угол. Затем и последовал сильнейший удар в голову, и Григорян оказался в глубоком нокауте. Судья останавливал бой только в этот момент.

Болельщики армянского бойца посчитали, что голландец нарушил правила фэйр-плей и напали на Гронхарта, когда тот забрался на канаты и стал праздновать победу. Они успели нанести ему несколько ударов руками. Их остановили только тренеры голландца и организаторы турнира. О последствиях случившегося не сообщается.