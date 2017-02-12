Боец ММА начал сбор пожертвований на лечение будущего соперника

С британцем Ромеро может встретиться уже в мае этого года на шоу UFC 211. На сайте gofundme.com кубинский боец разместил следующее обращение: "Это Майкл, ему понадобятся деньги, чтобы выжить после встречи со мной в октагоне примерно в мае 2017 года. Он счастлив на этой фотографии (приведен снимок основательно помятого Биспинга — прим.) после защиты титула, но победа далась ценой операции на колене. Эта травма не позволит ему оказать конкурентоспособным против меня. После боя со мной я убежден, что ему понадобятся деньги на восстановление. К тому же у него есть семья, поэтому я очень сильно переживаю за него. Пожалуйста, помогите ему, кто чем может. Все собранные средства пойдут на медицинские расходы и вечеринку по случаю окончания карьеры".

Объявление появилось три дня назад и на сегодняшний день пожертвования общей суммой 225 долларов США внесли 23 человека.

37-летний Майкл Биспинг провел 37 боев и одержал 30 побед (16 нокаутом) и потерпел 7 поражений. На счету 39-летнего Йоэля Ромеро — 12 побед (10 — досрочно) и один проигрыш.