Бобслей: Олимпийский чемпион из России дисквалифицирован за допинг

Олимпийский чемпион зимней Олимпиады-2014 в Сочи российский бобслеист Дмитрий Труненков дисквалифицирован на четырехлетний срок за нарушение антидопинговых правил, сообщает Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Дисквалификация 32-летнего спортсмена отсчитывается с 19 апреля 2016 года, но еще в августе прошлого года Труненков объявил о завершении карьеры.

Россиянин является двукратным серебряным призером чемпионатов мира (2008 и 2013 годы), чемпионом Европы (2009 год) и трехкратным серебряным призером европейского первенства (2007, 2011, 2012 годы). На зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи Труненков вместе с пилотом Александром Зубковым, а также разгоняющими Алексеем Воеводой и Алексеем Негодайло занял первое место в соревнованиях четверок.

Президент федерации бобслея России Александр Зубков пояснил "Интерфаксу", что случай допингового нарушения Труненковым никак не касается сочинской Олимпиады. Соответственно, олимпийской награды высшего достоинства Труненкова и остальных членов экипажа никто лишать не собирается.