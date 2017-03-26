Бобровский — рекордсмен "Коламбуса", у Овечкина 12-й сезон подряд — 30+ шайб

rus.DELFI.lv
воскресенье, 26 марта 2017 г. 16:30
В чемпионате НХЛ первой звездой игрового дня признан голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский. В матче против "Филадельфии" россиянин сделал 36 сэйвов (1:0 в пользу "Блю Джекетс") и в седьмой раз в сезоне оформил шатаут. Бобровский стал первым вратарем в истории "Коламбуса", который одержал 40 побед в одном сезоне.
Aleksandras Ovečkinas
© Reuters / Scanpix

Бобровский также стал четверым российским вратарем, который добивался такого результата. Ранее как минимум 40 побед за сезон добивались Илья Брызгалов, Евгений Набоков и Семен Варламов.

Лидер чемпионата "Вашингтон" победил "Аризону" (4:1), выиграв 31-й домашний матч в сезоне (больше всех в текущем розыгрыше). "Кэпиталс" обновили рекорд клуба, который был установлен в сезоне-85/86 и повторен в сезоне-2009/10 (по 30 домашних побед). В 74 матчах "Вашингтон" набрал 106 очков, на 3 очка опережая "Питтсбург" и "Коламбус".

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин против "Аризоны" реализовал большинство и в 12-й раз подряд с начала карьеры в НХЛ забросил не менее 30 шайб за сезон. По этому показателю в истории регулярных чемпионатов россиянин занимет третье место в истории лиги, уступая только Майку Гартнеру (15 сезонов) и Уэйну Гретцки (13). В этом сезоне в 74 играх Овечкин набрал 62 (30+32) очка.

Форвард "Флориды" Джонатан Маршессо в игре с "Чикаго" (7:0) забросил три шайбы подряд и стал первым за 8 лет игроком "Пантерс", оформившим натуральный хет-трик. 30 октября 2009 года это удалось нападающему "Флориды" Стивену Райнпрехту. Канадец впервые забил в НХЛ три гола в одном матче.

"Баффало" на своем льду обыграл "Торонто" (5:2), который идет 7-м на Востоке.

25 марта

Коламбус — Филадельфия — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

1:0 — 33 Веннберг (Куинси)

Вратари: Бобровский 36/36 — Нойвирт 20/21.

ВИДЕО МАТЧА

Сент-Луис — Калгари — 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)

0:1 — Брауэр (Верстиг, Годро)
1:1 — Барбашев (Якупов, Парайко)
2:1 — Шварц (Баумистер, Бродзяк)
2:2 — Бартковски (Монахан, Годро)
2:3 — Монахан (Фролик, Джиордано)

Баффало — Торонто — 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)

1:0 — О′Райлли (Окпосо, Эннис)
2:0 — Кэйн (О′Райлли, Богосян)
2:1 — Браун
3:1 — Айкел (Окпосо, Куликов)
3:2 — Мэттьюс (В. Нюландер, Ханвик)
4:2 — Куликов (Айкел, Эннис)
5:2 — Айкел (Фалк, Райнхарт)

ВИДЕО МАТЧА

Монреаль — Оттава — 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

1:0 — Уэбер (Гальченюк, Марков)
2:0 — Марков (Лехконен, Пачиоретти)
3:0 — Марков
3:1 — Пажо (Хоффман)

Флорида — Чикаго — 7:0 (0:0, 3:0, 4:0)

1:0 — Барков (Демерс, Юбердо)
2:0 — Юбердо (Йэндл, Барков)
3:0 — Маршессо (Юбердо, Барков)
4:0 — Маршессо (Сивиур)
5:0 — Маршессо (Трочек, Юбердо)
6:0 — Бьюгстэд (Пысик, Сивиур)
7:0 — Смит (Трочек)

Нью-Джерси — Каролина — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

0:1 — Ахо (Дальбек, Линдхольм)
1:1 — Зэйджак (Холл)
1:2 — Скиннер
1:3 — Ахо (Райан)

Айлендерс — Бостон — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

0:1 — Нэш
1:1 — Таварес (Нелсон, Бэйли)
1:2 — Нэш (Мур)

Вашингтон — Аризона — 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)

1:0 — Овечкин (Юханссон, Бэкстрем)
1:1 — Холланд (Дюклер)
2:1 — Уинник (Шаттенкирк, Орлов)
3:1 — Уильямс (Шаттенкирк)
4:1 — Уинник (Орпик, Бигл)

ВИДЕО МАТЧА

Миннесота — Ванкувер — 2:4 (0:0, 0:4, 2:0)

0:1 — Буше (Стечер, Хорват)
0:2 — Буше (Шор)
0:3 — Босер (Берчи, Хорват)
0:4 — Скилле (Саттер)
1:4 — Сутер (Ганзал, Сперджен)
2:4 — Э.Стаал (Брудин, Дамба)

Нэшвилл — Сан-Хосе — 7:2 (2:0, 2:2, 3:0)

1:0 — Сиссонс (Смит, Уилсон)
2:0 — Маклауд (Уотсон, Йоси)
3:0 — Нил (Арвидссон, Джохансен)
3:1 — Марло (Торнтон, Бернс)
4:1 — Суббан (Уилсон, Смит)
4:2 — Браун (Демело, Мейер)
5:2 — Сиссонс (Уилсон, Смит)
6:2 — Нил (Йоси, Джохансен)
7:2 — Арвидссон (Ирвин)

Эдмонтон — Колорадо — 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

1:0 — Пулио (Кэссиан, Беннинг)
1:1 — Андригетто (Барберио)
2:1 — Драйзайтль (Макдэвид, Каджула)
3:1 — Каджула (Секера, Нюджент-Хопкинс)
4:1 — Нюджент-Хопкинс (Рассел, Секера)

Лос-Анджелес — Рейнджерс — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

0:1 — Степан (Зукарелло-Асен, Смит)
0:2 — Макдона (Зибанежад, Зукарелло-Асен)
0:3 — Нэш (Джирарди, Зибанежад)

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Бобровский — рекордсмен "Коламбуса", у Овечкина 12-й сезон подряд — 30+ шайб

Aleksandras Ovečkinas
В чемпионате НХЛ первой звездой игрового дня признан голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский. В матче против "Филадельфии" россиянин сделал 36 сэйвов (1:0 в пользу "Блю Джекетс") и в седьмой раз в сезоне оформил шатаут. Бобровский стал первым вратарем в истории "Коламбуса", который одержал 40 побед в одном сезоне.

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