Бобровский — рекордсмен "Коламбуса", у Овечкина 12-й сезон подряд — 30+ шайб

В чемпионате НХЛ первой звездой игрового дня признан голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский. В матче против "Филадельфии" россиянин сделал 36 сэйвов (1:0 в пользу "Блю Джекетс") и в седьмой раз в сезоне оформил шатаут. Бобровский стал первым вратарем в истории "Коламбуса", который одержал 40 побед в одном сезоне.

Бобровский также стал четверым российским вратарем, который добивался такого результата. Ранее как минимум 40 побед за сезон добивались Илья Брызгалов, Евгений Набоков и Семен Варламов.

Лидер чемпионата "Вашингтон" победил "Аризону" (4:1), выиграв 31-й домашний матч в сезоне (больше всех в текущем розыгрыше). "Кэпиталс" обновили рекорд клуба, который был установлен в сезоне-85/86 и повторен в сезоне-2009/10 (по 30 домашних побед). В 74 матчах "Вашингтон" набрал 106 очков, на 3 очка опережая "Питтсбург" и "Коламбус".

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин против "Аризоны" реализовал большинство и в 12-й раз подряд с начала карьеры в НХЛ забросил не менее 30 шайб за сезон. По этому показателю в истории регулярных чемпионатов россиянин занимет третье место в истории лиги, уступая только Майку Гартнеру (15 сезонов) и Уэйну Гретцки (13). В этом сезоне в 74 играх Овечкин набрал 62 (30+32) очка.

Форвард "Флориды" Джонатан Маршессо в игре с "Чикаго" (7:0) забросил три шайбы подряд и стал первым за 8 лет игроком "Пантерс", оформившим натуральный хет-трик. 30 октября 2009 года это удалось нападающему "Флориды" Стивену Райнпрехту. Канадец впервые забил в НХЛ три гола в одном матче.

"Баффало" на своем льду обыграл "Торонто" (5:2), который идет 7-м на Востоке.

25 марта

Коламбус — Филадельфия — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

1:0 — 33 Веннберг (Куинси)

Вратари: Бобровский 36/36 — Нойвирт 20/21.

ВИДЕО МАТЧА

Сент-Луис — Калгари — 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)

0:1 — Брауэр (Верстиг, Годро)

1:1 — Барбашев (Якупов, Парайко)

2:1 — Шварц (Баумистер, Бродзяк)

2:2 — Бартковски (Монахан, Годро)

2:3 — Монахан (Фролик, Джиордано)

Баффало — Торонто — 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)

1:0 — О′Райлли (Окпосо, Эннис)

2:0 — Кэйн (О′Райлли, Богосян)

2:1 — Браун

3:1 — Айкел (Окпосо, Куликов)

3:2 — Мэттьюс (В. Нюландер, Ханвик)

4:2 — Куликов (Айкел, Эннис)

5:2 — Айкел (Фалк, Райнхарт)

ВИДЕО МАТЧА

Монреаль — Оттава — 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

1:0 — Уэбер (Гальченюк, Марков)

2:0 — Марков (Лехконен, Пачиоретти)

3:0 — Марков

3:1 — Пажо (Хоффман)

Флорида — Чикаго — 7:0 (0:0, 3:0, 4:0)

1:0 — Барков (Демерс, Юбердо)

2:0 — Юбердо (Йэндл, Барков)

3:0 — Маршессо (Юбердо, Барков)

4:0 — Маршессо (Сивиур)

5:0 — Маршессо (Трочек, Юбердо)

6:0 — Бьюгстэд (Пысик, Сивиур)

7:0 — Смит (Трочек)

Нью-Джерси — Каролина — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

0:1 — Ахо (Дальбек, Линдхольм)

1:1 — Зэйджак (Холл)

1:2 — Скиннер

1:3 — Ахо (Райан)

Айлендерс — Бостон — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

0:1 — Нэш

1:1 — Таварес (Нелсон, Бэйли)

1:2 — Нэш (Мур)

Вашингтон — Аризона — 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)

1:0 — Овечкин (Юханссон, Бэкстрем)

1:1 — Холланд (Дюклер)

2:1 — Уинник (Шаттенкирк, Орлов)

3:1 — Уильямс (Шаттенкирк)

4:1 — Уинник (Орпик, Бигл)

ВИДЕО МАТЧА

Миннесота — Ванкувер — 2:4 (0:0, 0:4, 2:0)

0:1 — Буше (Стечер, Хорват)

0:2 — Буше (Шор)

0:3 — Босер (Берчи, Хорват)

0:4 — Скилле (Саттер)

1:4 — Сутер (Ганзал, Сперджен)

2:4 — Э.Стаал (Брудин, Дамба)

Нэшвилл — Сан-Хосе — 7:2 (2:0, 2:2, 3:0)

1:0 — Сиссонс (Смит, Уилсон)

2:0 — Маклауд (Уотсон, Йоси)

3:0 — Нил (Арвидссон, Джохансен)

3:1 — Марло (Торнтон, Бернс)

4:1 — Суббан (Уилсон, Смит)

4:2 — Браун (Демело, Мейер)

5:2 — Сиссонс (Уилсон, Смит)

6:2 — Нил (Йоси, Джохансен)

7:2 — Арвидссон (Ирвин)

Эдмонтон — Колорадо — 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

1:0 — Пулио (Кэссиан, Беннинг)

1:1 — Андригетто (Барберио)

2:1 — Драйзайтль (Макдэвид, Каджула)

3:1 — Каджула (Секера, Нюджент-Хопкинс)

4:1 — Нюджент-Хопкинс (Рассел, Секера)

Лос-Анджелес — Рейнджерс — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

0:1 — Степан (Зукарелло-Асен, Смит)

0:2 — Макдона (Зибанежад, Зукарелло-Асен)

0:3 — Нэш (Джирарди, Зибанежад)