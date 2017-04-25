Ближайшие соперницы Шараповой против предоставления россиянке wild card

"Лично я против предоставления ей wild card на турнир в Риме и на другие. Она великолепный игрок, я ничего не имею против нее. Она может вернуться, но без специальных приглашений. Я знаю, Шарапова важна для WTA, для тенниса, для всего. Она великий человек, великий чемпион. Но мое мнение остается прежним", — приводит слова Винчи Straits Times.

Ранее в том же духе высказалась известная польская теннисистка Агнешка Радваньска (WTA, 8), с которой Шарапова (если обыграет Винчи) вполне может встретиться в Штутгарте во втором круге.

"Сейчас она выступит в Германии, затем в Испании и Италии, но ее до сих пор не пригласили участвовать в "Ролан Гарросе" и Уимблдоне. Мне кажется, что ее и не стоит приглашать. Она должна заслужить свое место на турнирах хорошей игрой и результатами", — заявила Радваньска изданию Przeglad Sportowy.

Тем временем издание The Telegraph утверждает, что Шарапова, скорее всего, не получит wild card в основную сетку "Ролан Гаррос-2017", но организаторы дадут россиянке специальное приглашение в квалификацию турнира.

Напомним, что завтра Шарапова проведет первый официальный матч после отбытия 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.