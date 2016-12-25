Блистательная Медведева установила неофициальный мировой рекорд

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rus.DELFI.lv
воскресенье, 25 декабря 2016 г. 10:14
Блестящим выступлением Евгении Медведевой в женском одиночном катании завершился в Челябинске чемпионат России по фигурному катанию.
Jevgenija Medvedeva
© AP/Scanpix

Действующая чемпионка Европы и мира, победительница двух последних финалов Гран-при осталась вне конкуренции и в национальном первенстве, заодно установив мировой рекорд.

Пусть и неофициальный.

17-летняя спортсменка уже за короткую программу получила впечатляющую оценку — 80,08 балла. Неофициально — это второй в истории женского фигурного катания результат, а выше оценки показывала только кореянка Юна Ким (80,60). Впрочем, Медведевой, итак, принадлежит официальный рекорд — 79,21 балла, который она установила недавно в финале Гран-при.

Сегодня одиночницы исполняли произвольный танец. И Медведева снова удивила. Помимо заявленных элементов, в числе которых были — каскад из тройного флипа и тройного тулупа, тройной лутц, каскад из двойного акселя и двух двойных тулупов и двойного акселя — спортсменка решила поставить победную точку новым и незапланированным элементом из тройного сальхова и двух тройных тулупов.

"Тренеры были удивлены тем, что я сделала, я бы даже сказала, что они в сейчас шоке, — сказала Медведева после выступления. — Но такой план у меня уже был в голове. Поменялись правила немного, и теперь они допускают выполнение больше двух тройных тулупов. Я же умею, почему бы не сделать? Просто по ходу программы почувствовала в себе силы и сделала это. А раз получилось сделать здесь, попробую и на чемпионате Европы", — отметила Евгения.

В итоге Медведева за произвольный прокат получила от судей оценку 153,49, а в сумме набрала аж 233,57 балла. Оба перечисленных результат превышают рекорды мира, но официально таковыми стать не могут, поскольку установлены на соревнованиях регионального статуса.

Остается добавить, что второе у одиночниц заняла Алина Загитова (221,21), а бронзу завоевала Мария Сотскова (219,90).

За чемпионатом России пристально следили и за океаном. Достаточно сказать, что трансляции из Челябинска купил ведущий американский кабельный спортивный телевизионный канал ESPN. И это не удивительно, поскольку конкуренция здесь сродни чемпионату мира.

Достаточно сказать, что в парном катании выиграли Ксения Столбова и Федор Климов, опередившие победителей финала серии Гран-при нынешнего сезона Евгению Тарасову и Владимира Морозова. Конкуренцию в мужском одиночном катании выиграл Михаил Коляда, а в соревнованиях танцевальных пар первенствовали Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.

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Блистательная Медведева установила неофициальный мировой рекорд (1)

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Блестящим выступлением Евгении Медведевой в женском одиночном катании завершился в Челябинске чемпионат России по фигурному катанию.
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